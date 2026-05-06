Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec l’Inde et son soutien au rôle accru de New Delhi dans les mécanismes régionaux et mondiaux.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 5 mai, à New Delhi, le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval.

Ce dernier a souligné la signification spéciale de cette visite, la qualifiant de jalon important pour approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines liés à la sécurité et au développement.

Il a estimé que, dans un contexte international marqué par "l’instabilité et l’incertitude", la confiance et la volonté de développement commun constituent des facteurs essentiels de stabilité, appelant à renforcer davantage la coopération bilatérale. Il a également salué les réalisations remarquables du Vietnam, son rôle et sa position de plus en plus croissants sur la scène internationale, réaffirmant que l’Inde considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région.

To Lam a pour sa part mis en avant les fondements solides des relations bilatérales, reposant sur la confiance politique, les similitudes en matière de vision stratégique et d'intérêts de développement à long terme. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec l’Inde et son soutien au rôle accru de New Delhi dans les mécanismes régionaux et mondiaux.

Le dirigeant vietnamien a estimé qu’au regard du vaste potentiel existant, les deux parties devraient promouvoir une coopération concrète dans tous les domaines, notamment en matière d’économie, de sciences et technologies, de transformation numérique et de technologies émergentes, ainsi que dans l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont souligné le rôle croissant de la coopération en matière de sécurité. To Lam a proposé aux deux pays de renforcer le partage d’informations stratégiques, d'élargir leur coopération en matière de cybersécurité et de protection des infrastructures numériques, d'intensifier la lutte contre la criminalité de haute technologie et d'améliorer leurs capacités de réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

Elles ont également insisté sur le renforcement d'une coordination efficace dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, la fraude en ligne et les menaces émergentes, afin de garantir la sécurité nationale et l’ordre social.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval. Photo: VNA

Elles ont également convenu de promouvoir le lien entre sécurité et développement, en élargissant la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’innovation, l’énergie et la formation de ressources humaines de haute qualité, considérés comme essentiels pour renforcer l’autonomie stratégique de chaque pays dans un contexte de concurrence technologique mondiale croissante.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Elles ont convenu de renforcer la coordination dans les forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à façonner une architecture régionale stable, inclusive et fondée sur des règles.

Les deux parties se sont déclarées convaincues que, sur la base d’une confiance stratégique élevée et d’une forte volonté politique, la coopération Vietnam-Inde, notamment dans le domaine de la sécurité, continuerait de se développer de manière substantielle et efficace. -VNA

#To Lam #Inde #conseiller à la sécurité nationale
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