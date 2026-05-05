Politique

Le SG du Parti et président Tô Lâm part pour une visite d’État en Inde

À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté matin 5 mai Hanoï pour une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République Tô Lâm, part pour une visite d’État en Inde. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République Tô Lâm, part pour une visite d’État en Inde. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté matin 5 mai Hanoï pour une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai.

La délégation comprend Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l’Organisation ; Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des politiques et stratégies ; le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, ministre de la Défense ; le général d’armée Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre de la Sécurité publique ; Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères ; Trân Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l’Assemblée nationale ; Lê Khanh Hai, membre du Comité central du Parti, chef du Bureau présidentiel ; Ngô Van Tuấn, membre du Comité central du Parti, ministre des Finances ; Vu Hai Quân, membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies ; Dao Hông Lan, membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé ; Lê Manh Hung, membre du Comité central du Parti, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général et du président de la République, chargé du Bureau du secrétaire général, ainsi que Nguyên Thanh Hai, ambassadeur du Vietnam en Inde.

Selon l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

Selon lui, cette visite intervient à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global (2016–2026) et constitue une opportunité pour les dirigeants des deux pays de faire le bilan de la coopération lors de la dernière décennie et d’en définir les orientations pour la période à venir.

L’Inde est l’un des premiers partenaires avec lesquels le Vietnam a établi un partenariat stratégique global, a rappelé l’ambassadeur Nguyen Thanh Hai, soulignant qu’en dix ans, les relations Vietnam–Inde s’étaient développées de manière globale, substantielle et approfondie, devenant l’un des cadres de coopération dynamique et efficace de la région.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’est élargie. Les deux parties ont signé une déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Vietnam–Inde à l’horizon 2030.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux et d’investissement se sont intensifiés, avec un commerce bilatéral record de 16,46 milliards de dollars en 2025, soit 2,5 fois le niveau de 2016.

Lors de cette visite d’État en Inde du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Tô Lâm, les deux parties auront de nombreuses occasions de discuter des mesures visant à promouvoir les priorités évoquées, afin d’apporter des bénéfices concrets aux populations, aux localités et aux entreprises, et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement de chaque pays. –VNA

source
#visite d’État en Inde #Tô Lâm
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (droite) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Une nouvelle phase de développement des relations Vietnam – Sri Lanka

Selon le vice-ministre des AE Nguyên Manh Cuong, la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, effectuée à l’invitation du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake, revêt une importance particulière sur le plan diplomatique, témoignant de l’attention constante accordée par le Vietnam au Sri Lanka ainsi qu’à l’ensemble de la région de l’Asie du Sud. Il s’agit de la visite de plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien dans ce pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1970.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion périodique d’avril du gouvernement

La réunion périodique d’avril du gouvernement pour évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir a eu lieu dans l’après-midi du 4 mai sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam s'exprime. Photo: VNA

Hanoï face à de nouvelles opportunités pour accélérer son développement

Lors d’une rencontre avec des électeurs à Hanoï le 4 mai, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a souligné que l’adoption de la Loi sur la capitale (amendée) et les nouvelles orientations de gouvernance ouvrent des perspectives majeures pour un développement plus rapide, durable et à la hauteur du rôle de la capitale.

Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam (à gauche) a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi, le 23 septembre 2024 (heure locale) à New York. Photo : VNA

Un jalon historique dans le partenariat stratégique global Vietnam – Inde

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, prévue du 5 au 7 mai, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi dans l'après-midi du 23 septembre 2024 à New York. Photo: VNA

La visite du plus haut dirigeant vietnamien en Inde ouvrira une nouvelle étape du partenariat stratégique global entre les deux pays

La visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, du 5 au 7 mai 2026, marque un jalon historique dans les relations bilatérales. À l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays, ce déplacement devrait impulser une nouvelle dynamique à la coopération politique, économique, technologique et stratégique.

Bui Thanh An, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Nghe An, accompagné de représentants de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, offre de l'encens lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hommage solennel à Ho Chi Minh et à sa pensée en Hongrie

Le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) à Zalaegerszeg, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale, ont été organisés dans cette ville hongroise.

Le professeur Harsh V. Pant (à droite), vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF). Photo : VNA

Vietnam–Inde : un partenariat stratégique intégral en pleine consolidation

Le professeur Harsh V. Pant, vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF), a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde (2016-2026) et au seuil de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, en Inde.