Le Premier ministre Le Minh Hung participera au 48e Sommet de l'ASEAN aux Philippines

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Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, participera au 48e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), prévu du 7 au 8 mai 2026 à Cebu, aux Philippines.

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Cette visite s'effectuera sur l'invitation du président de la République philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., qui assure la présidence tournante de l'ASEAN pour l'année 2026, selon un communiqué officiel publié par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA

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