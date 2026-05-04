Politique

Le président de l’Assemblée nationale à l’écoute des électeurs à Ho Chi Minh-Ville

À cette occasion, Tran Thanh Man a souligné la contribution majeure de Ho Chi Minh-Ville à la croissance nationale. Au premier trimestre 2026, la ville a enregistré une croissance de 8,27 % et attiré près de 2,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, en hausse de 220 % sur un an.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à la rencontre des électeurs à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à la rencontre des électeurs à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la matinée du 4 mai, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et la délégation de députés de Ho Chi Minh-Ville (circonscription n°12) ont rencontré des électeurs afin de leur présenter les résultats de la première session de la 16e législature et de recueillir leurs avis et propositions.

La rencontre s’est tenue sous forme hybride, combinant une réunion en présentiel dans la commune de Hoc Mon et une visioconférence avec des représentants de dix autres communes de la métropole du Sud.

Les électeurs présents ont salué les résultats de la première session de la 16e législature, marquée par la consolidation de l’appareil d’État et l’élection des principaux dirigeants conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. Plusieurs orientations ont été traduites en textes juridiques afin de mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, parallèlement à des décisions relatives au développement socio-économique, à la défense et aux relations extérieures.

Plusieurs électeurs ont demandé un renforcement du contrôle de l’Assemblée nationale sur la gestion des prix des produits essentiels, notamment eau, électricité et carburants, ainsi que des mesures de soutien direct aux ménages à faible revenu. Ils ont également proposé d’améliorer la qualité des soins de santé au niveau local afin de réduire la surcharge des Hôpitaux centraux…

À cette occasion, Tran Thanh Man a souligné la contribution majeure de Ho Chi Minh-Ville à la croissance nationale. Au premier trimestre 2026, la ville a enregistré une croissance de 8,27 % et attiré près de 2,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, en hausse de 220 % sur un an.

La ville s’est également distinguée par plusieurs politiques sociales innovantes, dont la gratuité des bus à partir de mai 2026, la prise en charge intégrale de l’assurance maladie pour les ménages pauvres et un programme de soutien aux fonctionnaires en matière de loyer de logement.

Le plus haut responsable législatif a indiqué que le Bureau politique avait approuvé l’élaboration d’un projet de loi spécifique pour Ho Chi Minh-Ville, visant à lui fournir un cadre juridique adapté à son développement global et durable.

Sur la question foncière, il a précisé que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement mène actuellement des consultations pour évaluer l’application de la législation en vigueur. Ces travaux serviront de base à une révision globale de la loi foncière. L’Assemblée nationale renforcera également sa surveillance des projets immobiliers en retard et des « zones de planification suspendues ».

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Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que plusieurs lois fiscales avaient été modifiées afin d’alléger la charge dans plusieurs secteurs. Photo: VNA

Sur le plan économique, le président de l’Assemblée nationale a rappelé que plusieurs lois fiscales avaient été modifiées afin d’alléger la charge dans plusieurs secteurs, notamment en relevant le seuil d’exonération fiscale pour les petits commerçants. Il a affirmé que les autorités continueront de surveiller l’évolution des prix et d’adapter les politiques sociales aux réalités des grandes zones urbaines.

Enfin, concernant la réforme administrative, il a rappelé que le 29 avril 2026, le gouvernement avait supprimé 184 procédures et 890 conditions d’activité, réduisant de moitié les délais et les coûts de conformité par rapport à 2024. L’objectif reste une décentralisation accrue, selon le principe : « les localités décident, agissent et assument la responsabilité ».

Le président de l’Assemblée nationale a conclu en appelant les autorités locales et les organisations sociales à renforcer la communication afin d’accélérer la mise en œuvre effective des nouvelles dispositions législatives. -VNA

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