Le Vietnam collabore avec l'ASEAN pour faire face aux turbulences mondiales

Jakarta (VNA) - Le 48e Sommet de l'ASEAN se tiendra les 7 et 8 mai aux Philippines et devrait définir les grandes orientations stratégiques de la prochaine phase de développement du bloc. Le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec les autres membres de l'ASEAN afin de faire progresser efficacement les priorités de la présidence 2026 et de la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN, dans le but de bâtir une communauté résiliente, dynamique, innovante et centrée sur l'humain, a déclaré l'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information à Jakarta, elle a déclaré que l'année écoulée avait été marquée par des bouleversements mondiaux et régionaux rapides et imprévisibles, dont l'escalade des tensions au Moyen-Orient, l'intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, la montée du protectionnisme et l’érosion de la confiance. Le thème de 2026, « Construire ensemble notre avenir », reflète la volonté de l’ASEAN de partager les responsabilités, d’agir collectivement et de façonner un avenir commun face à ces défis.



Dans ce contexte, le sommet devrait se concentrer sur trois priorités clés. Premièrement, les dirigeants discuteront d’une approche unifiée de l’ASEAN face à l’évolution de la situation au Moyen-Orient et à ses répercussions, notamment sur les prix de l’énergie, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la sécurité maritime. Le bloc renforcera sa coordination afin de garantir la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que les chaînes d’approvisionnement essentielles, tout en accordant la priorité à la protection des citoyens de l’ASEAN dans la région, des questions déjà abordées lors de récentes réunions ministérielles, soulignant ainsi la réactivité de l’ASEAN.



Deuxièmement, le sommet définira également le plan de mise en œuvre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN, dont 2026 marquera la phase initiale de déploiement. Les efforts porteront principalement sur le maintien de la paix et de la stabilité, le respect du droit international, l'approfondissement de l'intégration économique intrarégionale, la modernisation de l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA), l'accélération des négociations sur l'Accord-cadre de l'ASEAN pour l'économie numérique (DEFA) et le renforcement de la coopération par le biais des accords de libre-échange et du Partenariat économique régional global (RCEP). Les nouveaux moteurs de croissance, tels que l'économie verte et numérique, l'innovation et l'intelligence artificielle (IA), devraient également occuper une place prépondérante.



Troisièmement, les dirigeants procéderont à un examen approfondi des évolutions régionales et mondiales, notamment la question de Mer Orientale, des ajustements politiques des grandes puissances et des nouveaux défis en matière de cybersécurité, de technologies et d'énergie. L'ASEAN entend ainsi renforcer sa centralité, promouvoir le multilatéralisme, approfondir ses partenariats et maintenir un environnement stable et propice au développement, tout en améliorant son influence régionale et internationale.



Selon la diplomate vietnamienne, le 48e Sommet de l'ASEAN revêt une importance particulière, car il marque le premier voyage à l'étranger du Premier ministre Le Minh Hung depuis sa prise de fonctions. Sa présence à Cebu souligne la mise en œuvre constante par le Vietnam de la politique étrangère du 14e Congrès national du Parti, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures. Dans ce cadre, l'ASEAN demeure une priorité stratégique majeure, étroitement liée à la sécurité et au développement du Vietnam.



Le Premier ministre Le Minh Hung participera au Sommet avec l'objectif principal d'apporter une contribution substantielle aux réponses régionales aux bouleversements géopolitiques, face aux crises énergétiques et alimentaires, et à l'intensification de la compétition entre grandes puissances, notamment par le biais d'initiatives telles qu'un cadre de réponse de l'ASEAN aux répercussions des conflits au Moyen-Orient. Le Vietnam continuera également de collaborer avec l'ASEAN pour faire respecter le droit international, consolider la paix et la stabilité, développer les liens économiques et approfondir ses relations avec ses partenaires, renforçant ainsi le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale.



En marge de ces discussions, le Premier ministre Le Minh Hung devrait s'entretenir en tête-à-tête avec les dirigeants de l'ASEAN afin de consolider les liens d'amitié, de renforcer la confiance politique et de promouvoir une coopération concrète et efficace, a conclu Ton Thi Ngoc Huong. -VNA