Politique

Le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté sur l’archipel de Hoang Sa

Répondant, le 5 mai, aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam à l’annonce par la Chine d’une interdiction de pêche du 1er mai au 16 août 2026 dans certaines zones de la Mer Orientale, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné que la position du Vietnam sur cette question est « constante et a été clairement affirmée ces dernières années ».

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé sa position constante concernant l’interdiction de pêche récemment annoncée par la Chine en Mer Orientale, appelant Pékin à respecter la souveraineté vietnamienne.

Répondant, le 5 mai, aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam à l’annonce par la Chine d’une interdiction de pêche du 1er mai au 16 août 2026 dans certaines zones de la Mer Orientale, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné que la position du Vietnam sur cette question est « constante et a été clairement affirmée ces dernières années ».

Elle a précisé que le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté sur l’archipel de Hoang Sa, conformément au droit international, ainsi que ses droits souverains et sa juridiction sur les zones maritimes établies en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

La porte-parole a également insisté sur la nécessité de respecter le droit des pêcheurs vietnamiens à exercer leurs activités légales dans les eaux vietnamiennes, ainsi que dans les espaces maritimes situés au-delà de la juridiction nationale, en conformité avec le droit international, en particulier la CNUDM de 1982.

Enfin, elle a appelé la Chine à s’abstenir de toute action susceptible de compliquer la situation et à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et d’un ordre fondé sur le droit en Mer Orientale. -VNA

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