Politique

Un membre du Politburo appelle à une décentralisation et à un contrôle accrus

L’Assemblée nationale et le gouvernement poursuivront la révision et la modification des lois tout en accélérant la décentralisation et en renforçant la surveillance afin de favoriser l’initiative locale, a déclaré Trân Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, le 5 mai lors d’une rencontre avec des électeurs dans la ville de Dà Nang (Centre).

Trân Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s’exprime lors d’une rencontre avec des électeurs des quartiers de Hai Châu, An Khê, Thanh Khê, Son Trà, An Hai et Hoa Cuong, dans la ville de Dà Nang, le 5 mai. Photo : VNA
Trân Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s’exprime lors d’une rencontre avec des électeurs des quartiers de Hai Châu, An Khê, Thanh Khê, Son Trà, An Hai et Hoa Cuong, dans la ville de Dà Nang, le 5 mai. Photo : VNA

Dà Nang (VNA) – L’Assemblée nationale et le gouvernement poursuivront la révision et la modification des lois, tout en accélérant la décentralisation et en renforçant le contrôle afin de favoriser l’initiative locale, a déclaré le 5 mai Trân Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Lors d’une rencontre avec des électeurs des quartiers de Hai Châu, An Khê, Thanh Khê, Son Trà, An Hai et Hoa Cuong, dans la ville de Dà Nang (Centre), le dirigeant a souligné que, pour les pôles de croissance comme Dà Nang, le Comité central du Parti peaufinera les mécanismes spécifiques conformément à la résolution du Politburo relative au développement de la ville jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Les électeurs ont salué les résultats de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, notamment la consolidation de l’appareil d’État et les progrès réalisés en matière de décentralisation. Ils ont loué l’institutionnalisation opportune des directives du Parti et les mesures coordonnées visant à stabiliser la macroéconomie, à maîtriser l’inflation et à maintenir les principaux équilibres budgétaires, contribuant ainsi à créer une dynamique positive pour le mandat 2026-2031.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées concernant les prix de l’électricité et du carburant, la protection sociale face à l’augmentation du coût de la vie, la lutte contre la corruption, le contrôle du pouvoir, la gestion foncière et la gestion des biens publics après les fusions administratives.

Les électeurs ont également insisté sur la nécessité de trouver des solutions à la violence scolaire, de supprimer les obtacles liés au modèle d’administration locale à deux niveaux et d’accélérer le règlement des projets retardés afin de débloquer des ressources.

Répondant aux questions relatives au contrôle du pouvoir, notamment en matière foncière, d’investissements publics, de biens publics et de personnel, Trân Câm Tu a déclaré que le Comité central du Parti s’attachait à mettre en place un système de gouvernance simplifié et efficace suite à une restructuration organisationnelle.

Ceci implique le strict respect des réglementations, une attribution plus claire des responsabilités, en particulier pour les dirigeants, et une décentralisation renforcée associée à un contrôle plus strict afin de garantir une gestion unifiée, a-t-il indiqué.

Le dirigeant a réaffirmé la position constante du Parti dans la lutte contre la corruption, sans « zones interdites » ni exceptions, insistant sur l’application rigoureuse des lois relatives à la lutte contre la corruption, au foncier, aux investissements publics et à la gestion des biens publics, ces domaines demeurant des priorités d’inspection essentielles.

Les autorités à tous les niveaux seront tenues d’élaborer des plans concrets, assortis de responsabilités, d’échéanciers et de résultats clairement définis, et d’évaluer leurs performances en fonction des résultats de leur mise en œuvre. Tout retard ou dysfonctionnement sera traité sans délai.

Concernant le développement socio-économique, il a souligné que, dans un contexte d’incertitudes mondiales, la priorité sera donnée au maintien de la stabilité macroéconomique, à l’amélioration du climat des affaires, au soutien des entreprises, à l’accélération des décaissements d’investissements publics, à la création d’emplois et à la garantie du bien-être social.

Dà Nang devrait devenir un pôle régional majeur pour le tourisme, la logistique, l’innovation et les hautes technologies dans les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

Les électeurs du quartier de Hai Châu ont reconnu les améliorations des performances socio-économiques de la ville, notamment après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, qui a permis de rationaliser l’appareil administratif et d’améliorer son efficacité. Cependant, des chevauchements de responsabilités entre les niveaux municipal et local ont engendré des retards, affectant le climat des investissements.

Trân Câm Tu a déclaré que le Parti poursuivra la rationalisation de l’appareil administratif tout en garantissant la stabilité et la continuité des services publics, parallèlement à une définition plus claire des responsabilités et à une décentralisation renforcée, associées à un contrôle efficace.

Le Comité central du Parti examine actuellement la première année de mise en œuvre du modèle à deux niveaux afin d’apporter les ajustements nécessaires et d’améliorer la qualité des services.

Parallèlement, la priorité sera donnée au développement de l’infrastructure numérique, à la mise en œuvre du Projet 06 du gouvernement et à la synchronisation des bases de données nationales afin de réduire les procédures administratives, les délais et les coûts.

La réforme administrative demeurera une priorité, et Dà Nang est encouragée à jouer un rôle moteur.

Concernant le personnel, Trân Câm Tu a souligné que 2026 a été désignée « Année des agents à la base », avec un accent mis sur la formation et le renforcement des capacités, ainsi que sur les politiques relatives aux salaires et aux indemnités, afin d’améliorer la qualité des effectifs et de mieux servir le public. – VNA

source
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