Un nouvel élan pour les relations Vietnam – Sri Lanka

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Hanoï (VNA) – À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, au Sri Lanka du 7 au 8 mai, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, également accréditée aux Maldives, Trinh Thi Tam, a partagé ses évaluations sur la portée de cette visite ainsi que sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 21 juillet 1970, les liens d’amitié traditionnels entre les deux pays n’ont cessé d’être consolidés et développés dans de nombreux domaines. Les relations bilatérales se distinguent notamment par un haut niveau de confiance politique et la stabilité. Les deux pays maintiennent des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, se soutiennent mutuellement dans les forums internationaux et régionaux et partagent de nombreuses valeurs en matière de paix, de coopération et de développement durable

Sur le plan économique, bien que le commerce bilatéral reste modeste, il connaît une croissance stable, avec un volume d’échanges de l’ordre de 300 à 400 millions de dollars ces dernières années. Les deux parties visent à porter ce chiffre à 1 milliard de dollars à l’avenir. Les échanges commerciaux bilatéraux sont fondés sur la complémentarité.

Les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples enregistrent également des avancées positives. En 2025, plus de 14.000 Sri-Lankais se sont rendus au Vietnam.

Malgré ces résultats, la coopération bilatérale fait face à certaines contraintes, notamment l’éloignement géographique, les limites en matière de connectivité logistique et la taille encore réduite des marchés, dans un contexte de fluctuations économiques mondiales.

Dans ce contexte, les deux pays mettent en œuvre diverses mesures visant à lever les obstacles, à promouvoir les investissements, le commerce et les liens entre entreprises, ainsi qu’à explorer de nouveaux domaines de coopération tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables et l’économie maritime…

Selon l’ambassadrice Trinh Thi Tam, la visite du secrétaire général et président To Lam revêt une importance stratégique et à long terme, traduisant l’attention accordée par le Vietnam à un partenaire d’amitié traditionnel en Asie du Sud. Elle offrira l’occasion d’évaluer globalement la coopération bilatérale et de définir des orientations concrètes pour porter les relations à un niveau supérieur.

Cette visite devra également favoriser les discussions sur le renforcement de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, ainsi que l’élargissement de la collaboration dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture, les hautes technologies, l’éducation et la formation, la logistique et le tourisme…

À l’avenir, le Vietnam entend approfondir davantage les relations avec le Sri Lanka en consolidant les bases politiques et diplomatiques, en renforçant la coopération économique de manière concrète et durable, en intensifiant la coopération dans la sécurité, la défense et la justice, en promouvant les relations dans des domaines émergents comme l’économie numérique, l’économie verte et les énergies renouvelables… Les échanges culturels, éducatifs et entre les deux peuples continueront également d’être encouragés afin de renforcer les fondements sociaux des relations bilatérales.

Le Vietnam est convaincu que ses relations d’amitié et de coopération avec le Sri Lanka continueront de se développer de manière dynamique, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région, a conclu l’ambassadrice Trinh Thi Tam. -VNA

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