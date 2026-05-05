Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam entame sa visite d’État en Inde

New Delhi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, est arrivé dans l’après-midi du 5 mai (heure locale) à l’aéroport militaire de Palam, à New Delhi, entamant sa visite d’État en Inde à l’invitation du Premier ministre Narendra Modi.

À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d’État aux Affaires intérieures d'Inde, Nityanand Rai, ainsi que par l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, le consul général du Vietnam à Mumbai, Le Quang Bien, et de nombreux représentants de la communauté vietnamienne.

To Lam a été accueilli par le ministre d’État aux Affaires intérieures d'Inde, Nityanand Rai, le personnel de l'ambassade du Vietnam en Inde et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays. Photo: VNA

À New Delhi, des affiches de bienvenue ont été déployées à l’effigie du dirigeant vietnamien, tandis que des artistes indiens lui ont réservé un accueil chaleureux avec des danses traditionnelles.

Peu après son arrivée, le dirigeant To Lam a rencontré le conseiller à la sécurité nationale de l’Inde, Ajit Doval, ainsi que le personnel de l’ambassade et la communauté des Vietnamiens en Inde.

Cette visite, la première du dirigeant en Inde dans ses nouvelles fonctions, revêt une importance particulière, intervenant à l’occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique global entre les deux pays (2016-2026). Elle illustre la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. -VNA