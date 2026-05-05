Économie

Vietnam et États-Unis renforcent leur coopération énergétique, ouvrant une nouvelle ère de partenariat

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu une séance de travail avec de hauts représentants de l’administration américaine pour discuter des orientations de la coopération énergétique bilatérale, l'implication des entreprises américaines dans les projets d'infrastructure au Vietnam ainsi que les enjeux politiques liés au commerce et à l'investissement.

Séance de travail entre la délégation vietnamien et des représentants américains. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce
Séance de travail entre la délégation vietnamien et des représentants américains. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - En marge de la Conférence sur les technologies offshore (OTC) organisée à Houston, une délégation du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu une séance de travail avec de hauts représentants de l’administration américaine, dont Bradley A. McKinney, assistant secrétaire adjoint au département du Commerce, et Kyle Haustveit, secrétaire adjoint au département de l’Énergie.

Cette réunion a permis de discuter des orientations de la coopération énergétique bilatérale, l'implication des entreprises américaines dans les projets d'infrastructure au Vietnam ainsi que les enjeux politiques liés au commerce et à l'investissement.

La partie américaine a réaffirmé le rôle clé de ses agences commerciales dans la facilitation de l’accès des entreprises privées au marché vietnamien, exprimant sa volonté de devenir un partenaire de premier plan dans les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), de l’électricité à base de gaz et du développement des infrastructures d’importation. Washington s’est déclaré prêt à mobiliser l’ensemble de son écosystème industriel ainsi que ses outils de financement pour accompagner le Vietnam dans ses ambitions énergétiques et technologiques.

Face à ces propositions, la délégation vietnamienne a exposé ses besoins croissants en énergie et en électricité pour garantir sa sécurité énergétique dans le contexte d’une dynamique économique forte, marquée par une croissance du PIB supérieure à 8 % en 2025.

Actuellement, Hanoi intensifie ses investissements dans les infrastructures énergétiques, avec l’objectif d’atteindre, d’ici 2030, une capacité de production électrique de 22,5 GW à partir de GNL. Cela nécessiterait l’importation annuelle de plus de 18 millions de tonnes de ce combustible, considéré comme une énergie de transition essentielle pour réduire la dépendance au charbon.

Les échanges ont également mis en lumière les résultats des séances de travail et rencontres entre le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam - PVN), ses filiales et des partenaires américains. Ils ont récemment conclu plusieurs protocoles d'accord avec des géants énergétiques américains tels que Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips et Excelerate Energy. Au-delà de l'approvisionnement, le Vietnam collabore étroitement avec des cabinets de conseil comme McKinsey et des leaders industriels comme GE Vernova pour optimiser les solutions techniques, financières et technologiques de ses futurs projets de production d'électricité à grande échelle.

Dans le secteur pétrolier, le Vietnam, qui dispose actuellement de deux raffineries d’une capacité totale de 350 000 barils par jour, a identifié les États-Unis comme une source stratégique d’approvisionnement pour diversifier ses importations de pétrole brut et d’éthane, représentant déjà des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars par an.

La partie américaine a évoqué les orientations de la politique commerciale bilatérale, soulignant l’importance de finaliser rapidement un accord commercial réciproque global. Cet accord est considéré comme un fondement essentiel pour renforcer la coopération économique et commerciale, y compris dans le secteur de l’énergie. Elle a également salué les efforts du Vietnam pour ouvrir davantage son marché et réduire les droits de douane sur les produits énergétiques américains, dont certains sont désormais proches de zéro.

Les représentants américains ont encouragé le Vietnam à utiliser davantage les mécanismes de financement tels que l'EXIM Bank et des programmes de financement des exportations d'énergie, notamment dans les secteurs du GNL et des infrastructures énergétiques afin de réduire les coûts du capital et de sécuriser les projets.

A cette occasion, le Vietnam a soulevé la question des coûts élevés de transport et de logistique liés à la distance géographique, appelant les États-Unis à proposer des solutions financières plus compétitives ainsi que des mécanismes de partage des risques afin de renforcer l’attractivité du gaz américain face à la concurrence internationale.

Les deux parties ont convenu que l’énorme potentiel de coopération énergétique pourrait devenir un pilier essentiel des relations économiques bilatérales. La partie américaine a réaffirmé son engagement à soutenir les échanges commerciaux, à promouvoir les investissements et à proposer des solutions globales pour les projets énergétiques au Vietnam. Hanoï a réaffirmé sa volonté d’améliorer le climat des affaires, de faciliter l’accès des entreprises américaines et d’accélérer les négociations de contrats à long terme afin de garantir un approvisionnement stable et durable.

Dans ce contexte, les États-Unis considèrent l’exportation d’énergie comme un levier de réduction de leur déficit commercial, tandis que le Vietnam y voit une opportunité stratégique de coopération, en cohérence avec le potentiel de développement des relations bilatérales. -VNA

#États-Unis #coopération énergétique #nouvelle ère de coopération
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