Le modèle de « l’entreprise individuelle », nouveau levier de la stratégie nationale d'entrepreneuriat

Hanoi (VNA) – Une orientation notable de la Stratégie nationale sur l’entrepreneuriat innovant récemment promulguée prévoit que le gouvernement étudiera et élaborera une politique pilote relative au modèle de « l’entreprise individuelle ». Cette nouvelle approche devrait contribuer à stimuler la croissance économique, l’innovation et le renforcement de la compétitivité nationale.

Selon la Stratégie nationale sur l’entrepreneuriat innovant, les objectifs fixés à l’horizon 2030 comprennent notamment : un million d’entreprises individuelles, cinq millions d’entités économiques, 10.000 startups technologiques, 45 réseaux de connexion entrepreneuriale, l’intégration parmi les 40 principaux écosystèmes mondiaux d’innovation, ainsi que 1,5 milliard de dollars d’investissements en capital-risque.

À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de faire de l’économie entrepreneuriale un pilier majeur, avec des indicateurs tels qu’une personne sur dix engagée dans l’entrepreneuriat, une entreprise pour 35 habitants, une startup innovante pour 5.000 habitants et un volume de capital-risque atteignant 10 milliards de dollars.

Pour atteindre ces objectifs, l’une des mesures prioritaires consiste à étudier et élaborer un projet pilote visant à développer le modèle de « l’entreprise individuelle ». Le ministère des Finances est chargé de piloter l’élaboration de ce dispositif, tandis que le ministère des Sciences et des Technologies en assure la coordination.

Selon de nombreux experts, au Vietnam, les ménages commerciaux individuels représentent encore une part importante de l’économie, mais restent limités en termes de capacité d’expansion et d’intégration dans les chaînes de valeur modernes. Dans ce contexte, le développement du modèle d’« entreprise individuelle » est attendu comme une forme d’activité plus transparente et plus flexible.

Pour le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, ce modèle constitue une illustration concrète du mouvement d’entrepreneuriat de masse dans le nouveau contexte. Les technologies numériques permettent désormais à un individu de créer une entreprise, de gérer ses coûts, de remplir ses obligations fiscales et d’opérer ses activités via des plateformes digitales. Ce modèle constitue également l’un des piliers susceptibles de soutenir la croissance de l’économie numérique.

Vers un cadre réglementaire favorable à l’essor du modèle

Selon Pham Duc Nghiêp, vice-directeur de l’Autorité des startups et des entreprises technologiques du ministère des Sciences et des Technologies, une économie dynamique se caractérise généralement par un ratio d’environ 30 habitants par entreprise ; au-delà de 60 habitants par entreprise, les risques de chômage augmentent. Or, au Vietnam, ce ratio dépasse actuellement 100 habitants par entreprise, d’où l’importance de promouvoir le modèle d’entreprise individuelle afin d’accroître le nombre d’entreprises, de créer des emplois et de valoriser le potentiel créatif des individus dans l’économie numérique.

Le ministère des Sciences et des Technologies collabore étroitement avec le ministère des Finances pour élaborer un cadre de soutien visant à simplifier au maximum les procédures fiscales et les obligations de reporting, afin de faciliter le fonctionnement de ces entreprises. Des projets pilotes sont en cours d’élaboration à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, avant une éventuelle généralisation à l’échelle nationale.

De son côté, le professeur associé et docteur Nguyên Van Minh, chef de l’Institut de formation et de conseil en entreprise de l’Université du commerce extérieur, souligne que la révolution technologique, notamment dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle (IA), transforme profondément les produits, les services, les modes de commercialisation et les modèles économiques. À l’échelle mondiale, l’émergence de « licornes individuelles » – des entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars opérées par une seule personne grâce à l’automatisation et à l’IA – illustre cette tendance.

Selon lui, les entreprises nationales qui tardent à s’adapter et restent ancrées dans des modèles traditionnels risquent d’être marginalisées. Déjà, au Vietnam, un nombre croissant d’individus exercent de manière indépendante dans des secteurs tels que le conseil, le design ou la technologie, selon des modèles proches de l’entreprise individuelle. Le développement de ce modèle permettrait non seulement de formaliser ces activités, mais aussi de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs, plus flexibles, créatifs et capables de maîtriser rapidement les technologies émergentes.

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes”. C’est une forme juridique encadrée par la loi et dédiée à un entrepreneur désirant se lancer seul, sans devoir passer par la création d’une personne morale (une entité comme une entreprise) puisqu’il exerce en son nom propre. C’est la spécificité majeure d’une entreprise individuelle (EI) et son unicité pour l’entrepreneuriat. -VNA

​