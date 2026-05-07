Da Nang et Sékong coopèrent pour fluidifier le trafic et les procédures d’entrée et de sortie à la frontière

Sékong (VNA) - Le 6 mai, dans la province de Xekong, une délégation de travail de Da Nang et les autorités provinciales lao ont tenu une conférence consacrée à la régulation du trafic routier et aux procédures d’entrée et de sortie au poste-frontière international de Nam Giang-Daktaok, dans le cadre du projet de modernisation de la nationale 14D mené par Da Nang.

​La conférence a été coprésidée par Thieu Viet Dung, chef adjoint du comité de gestion de la zone économique ouverte de Chu Lai, et Khamhou Onmani, directeur du Service des finances de Sékong.



Les deux parties ont examiné les réglementations relatives à la circulation, aux véhicules, aux taxes ainsi qu’aux modalités de passage frontalier durant les travaux d’élargissement de la nationale 14D, reliant la route Hô Chi Minh à Ben Giang jusqu’au poste-frontière international de Nam Giang. Da Nang a également proposé à Sékong d’étudier la modernisation de la nationale 16B, reliant Daktaok au centre provincial.

​Les deux parties sont convenues que les travaux ne perturberont pas le transport transfrontalier de marchandises. Des voies de contournement à sens unique seront aménagées afin de garantir la sécurité de la circulation. La gestion du trafic sera adaptée aux réalités locales, dans un esprit de respect mutuel, d’égalité et de solidarité.

​Sékong s’est engagée à coopérer étroitement avec Da Nang afin de garantir l’ordre et la fluidité au poste-frontière, facilitant ainsi les travaux prévus entre 2026 et 2027. Cette coopération doit permettre de maintenir sans interruption les activités d’import-export ainsi que les déplacements des habitants des deux côtés de la frontière.

​Des responsables spécifiques ont également été désignés pour garantir un échange d’informations rapide et coordonner le règlement des éventuels problèmes. À l’issue de la rencontre, les deux parties ont officiellement signé un procès-verbal de travail. -VNA