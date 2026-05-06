Dà Nang redouble d’efforts pour achever dans les délais six internats frontaliers

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Dà Nang (VNA) – Les travaux s’accélèrent pour construire six internats de niveau intermédiaire, accueillant des élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, dans les zones montagneuses et frontalières de la ville de Dà Nang (Centre).

Malgré de nombreux obstacles, la municipalité a donné pour instruction aux services concernés d’achever tous les projets avant le 30 août.

Ces écoles sont construites dans les communes de A Vuong, Tay Giang, Hung Son, Dac Pring, La Ee et La De, conformément à la Conclusion n° 81-TB/TW du Politburo, en date du 18 juillet 2025, relative au développement d’internats intégrés dans les zones frontalières.

Représentant un investissement total de près de 1.800 milliards de dôngs (68,3 millions de dollars) provenant du budget central, ces projets permettront la création de 141 salles de classe, répondant ainsi aux besoins éducatifs d’environ 4.800 élèves des zones frontalières de la ville.

Les entreprises ont achevé de nombreux travaux, notamment le déblaiement du site, la démolition des anciennes structures, les fondations, les travaux de charpente et la construction de salles de classe, de dortoirs et de cantines. Cependant, l’avancement global des travaux reste insuffisant.

Pour pallier ces retards, elles mobilisent des effectifs et du matériel supplémentaires et réorganisent les chantiers afin d’accélérer le processus. Des heures supplémentaires sont effectuées pour compenser les retards et profiter des conditions météorologiques favorables.

Face à la lenteur des travaux, le commandement militaire de Dà Nang a mis en place cinq groupes de travail, composés de près de 250 officiers, soldats et miliciens, pour appuyer la construction.

La participation à ces projets est perçue comme une mission politique importante, contribuant au développement de l’éducation, à l’amélioration des connaissances et au renforcement de la confiance du public dans les zones frontalières.

Les parties prenantes sont tenues de veiller scrupuleusement à la sécurité, de respecter la discipline militaire, de maintenir l’unité et de collaborer étroitement avec les autorités locales et les habitants afin de permettre une mise en service rapide des projets.

Lors d’une séance de travail sur l’avancement du projet, le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Anh Tuân, a exhorté les parties concernées à accélérer les travaux afin de rattraper le retard accumulé.

Le responsable a demandé aux entreprises de construction d’augmenter leurs effectifs et leur parc de machines, d’organiser un chantier fonctionnant 24h/24 et de veiller à ce que les travaux inachevés un jour soient immédiatement terminés le lendemain.

Il a également insisté sur la nécessité d’assurer proactivement l’approvisionnement en matériaux de construction, de communiquer quotidiennement sur l’avancement des travaux et de garantir une documentation claire pour chaque élément, tout en veillant à la sécurité des travailleurs.

Les présidents des Comités populaires des six communes ont été chargés de diriger, d’inspecter et de superviser les travaux, et de traiter rapidement tout problème rencontré. – VNA