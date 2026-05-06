Société

Le dirigeant To Lam rend hommage à Mahatma Gandhi et au Président Ho Chi Minh en Inde

Dans le cadre de sa visite d’État en Inde à l’invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi, le haut dirigeant To Lam a déposé des fleurs aux monuments dédiés à Mahatma Gandhi et au Président Ho Chi Minh à New Delhi.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, dépose des fleurs au mémorial de Mahatma Gandhi. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, dépose des fleurs au mémorial de Mahatma Gandhi. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Inde à l’invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, a déposé dans la matinée du 6 mai, dès la cérémonie d’accueil officielle, des fleurs au mémorial de Mahatma Gandhi.

Mahatma Gandhi (2 octobre 1869 – 30 janvier 1948) fut un célèbre militant politique, honoré comme le Père de la Nation et le dirigeant spirituel du peuple indien.

À cette occasion, To Lam a inscrit dans le livre d’or : « La délégation vietnamienne de haut niveau et moi-même sommes profondément émus et nous inclinons avec respect devant la mémoire de Mahatma Gandhi, grand dirigeant et symbole de paix, d’indépendance nationale et de non-violence. Sa vie et son œuvre demeurent un exemple éclatant pour les luttes d’indépendance nationale en Asie en particulier et dans le monde en général. Sa pensée et sa volonté resteront une source d’inspiration inépuisable pour l’esprit de résilience du peuple indien, du peuple vietnamien ainsi que de toute l’humanité ».

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, dépose une gerbe de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Par la suite, To Lam s’est rendu au parc G20, à New Delhi, pour déposer une gerbe de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh.

Le buste du Président Hô Chi Minh constitue un monument à forte portée politique et diplomatique. Il illustre les liens étroits unissant les dirigeants et les peuples des deux pays, ainsi que l’affection particulière de l’État et du peuple indiens envers le Président Hô Chi Minh et le Vietnam.

Cette œuvre a été réalisée par Ram V. Sutar, l’un des plus grands sculpteurs indiens, après plusieurs phases de consultation et d’ajustements avec les organes vietnamiens concernés.

Le regard de la statue est orienté vers les deux plus grandes villes du Vietnam : Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. -VNA

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