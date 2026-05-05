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Dông Thap muscle la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La province a veillé à ce que 100% de ses bateaux de pêche soient immatriculés, autorisés et équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Les autorités ont renforcé les inspections, ciblant particulièrement les bateaux qui perdent leur signal de suivi ou ne respectent pas les conditions opérationnelles.

Des bateaux de pêche mouillent au port de pêche de Vàm Lang, commune de Gia Thuân, province de Dông Thap (Sud). Photo : VNA
Des bateaux de pêche mouillent au port de pêche de Vàm Lang, commune de Gia Thuân, province de Dông Thap (Sud). Photo : VNA

Dông Thap (VNA) - La province de Dông Thap, dans le Sud du Vietnam, a intensifié ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), avec des résultats remarquables : aucun bateau n’a été signalé en eaux étrangères depuis 2024.

La province a veillé à ce que 100% de ses bateaux de pêche soient immatriculés, autorisés et équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Les autorités ont renforcé les inspections, ciblant particulièrement les bateaux qui perdent leur signal de suivi ou ne respectent pas les conditions opérationnelles.

Des localités comme le quartier de My Tho et la commune de Gia Thuân ont renforcé la surveillance en publiant la liste des navires non conformes et en affectant des agents à leur suivi.

Des contrôles réguliers et une application stricte de la loi ont permis de prévenir les infractions, notamment les cas de perte prolongée de signal ou de pêche illégale au-delà des zones autorisées.

Selon le Comité populaire provincial, tous les bateaux de pêche en activité sont équipés d’un VMS. Tous les bateaux ont été intégrés à la base de données nationale sur la pêche, la plupart ayant reçu un code d’identification électronique, ce qui permet une gestion synchronisée du niveau central au niveau local.

La coordination entre les gardes-frontières, les autorités de la pêche, la police et les services portuaires a été renforcée afin de contrôler strictement les bateaux entrant et sortant des ports et de garantir le respect de la réglementation relative à l’immatriculation, à l’inspection, à l’autorisation et au marquage d’identification des bateaux.

Dông Thap accélère également la transformation numérique de la gestion des pêches, notamment par la mise en place de systèmes de données intégrés et le recours aux technologies de surveillance par satellite.

Parallèlement, des politiques sont mises en œuvre pour soutenir la modernisation des bateaux, le remplacement des équipements et la reconversion professionnelle des pêcheurs quittant le secteur.

Les autorités ont insisté sur la nécessité de gérer rigoureusement les bateaux non conformes, d’assurer une couverture complète des systèmes de surveillance des navires (VMS) et de maintenir une surveillance en temps réel afin de prévenir durablement les infractions liées à la pêche INN.

La province continue d’appliquer rigoureusement les procédures de vérification, de certification et de traçabilité des captures. Les autorités appliquent une politique de tolérance zéro à l’égard de la falsification de documents, notamment pour les exportations de produits de la pêche destinées au marché européen. – VNA

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