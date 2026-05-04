Société

Berlin baptise un parc du nom d’une victime vietnamienne de la violence néonazie

Nguyên Van Tu, né en 1963, a été assassiné le 24 avril 1992, à l’âge de 29 ans, dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême droite visant les immigrés dans l’Allemagne post-réunification. Sa mort reste un douloureux rappel d’une période difficile pour les communautés vietnamienne et étrangère du pays.

Cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Nguyên Van Tu avant l'inauguration du parc. Photo: VNA
Cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Nguyên Van Tu avant l'inauguration du parc. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Le conseil d’arrondissement de Marzahn-Hellersdorf, à Berlin, a approuvé la dénomination d’un petit parc «Jardin Nguyên Van Tu» en hommage à cet homme d’origine vietnamienne, victime d’une attaque raciste il y a 34 ans.

Cette initiative, portée par le parti La Gauche, a reçu le soutien de l’association Trông Com, qui œuvre pour l’intégration des immigrés vietnamiens et la défense de leurs intérêts, ainsi que de la communauté vietnamienne dans son ensemble, après des années de plaidoyer.

La résolution a été adoptée le 3 avril 2026 et la cérémonie d’inauguration officielle a eu lieu le 1er mai, Journée internationale des travailleurs.

Nguyên Van Tu, né en 1963, a été assassiné le 24 avril 1992, à l’âge de 29 ans, dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême droite visant les immigrés dans l’Allemagne post-réunification. Sa mort reste un douloureux témoignage d’une période difficile pour les communautés vietnamienne et étrangère du pays.

Le 3 mai 1992, environ 2.000 personnes ont participé à une marche et à des funérailles sur les lieux du drame, avec le soutien d’organisations communautaires.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Björn Tielebein, du parti La Gauche, au conseil d’arrondissement de Marzahn-Hellersdorf, a déclaré que, même si cette reconnaissance intervenait des décennies après la tragédie, elle marquait un progrès significatif en matière de justice sociale et de commémoration des victimes de violences racistes.

Tamara Hentschel, présidente de l’association Trông Com, a rappelé les efforts déployés de longue date par son association et la communauté vietnamienne pour obtenir ce mémorial, évoquant la peur ressentie par les travailleurs vietnamiens dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin. Elle a décrit le mémorial comme un hommage important et attendu de longue date.

Nguyên Quôc Hung, président du Club des anciens chefs de groupe et interprètes de travailleurs contractuels vietnamiens et l’un des instigateurs de la campagne, a déclaré que cette appellation revêtait une signification profonde pour les Vietnamiens comme pour les Allemands.

Elle témoigne de la reconnaissance de la communauté vietnamienne par la société allemande et constitue un appel à l’unité par-delà les races et les ethnies, pour rejeter l’extrémisme et promouvoir la coexistence pacifique. – VNA

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#Jardin Nguyên Van Tu #arrondissement de Marzahn-Hellersdorf #Allemagne post-réunification #violences d’extrême droite
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