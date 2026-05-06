Société

La protection de l’enfance place la sécurité en ligne des enfants au premier plan

Ce congrès a été convoqué face aux nouveaux défis qui exigent une adaptation des méthodes de travail et des priorités en matière de protection et de soutien de l’enfance, notamment dans un contexte de transformation numérique, de risques en ligne, de problèmes de santé mentale, de violence et de maltraitance.

Le présidium du congrès extraordinaire de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant, à Hanoi, le 6 mai. Photo : VNA
Le présidium du congrès extraordinaire de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant, à Hanoi, le 6 mai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La protection de l’enfance dans l’environnement numérique était au cœur des débats lors du congrès extraordinaire de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant (VACR), qui s’est tenu mercredi 6 mai à Hanoi en présence de plus de 200 délégués.

Ce congrès a été convoqué face aux nouveaux défis qui exigent une adaptation des méthodes de travail et des priorités en matière de protection et de soutien de l’enfance, notamment dans un contexte de transformation numérique, de risques en ligne, de problèmes de santé mentale, de violence et de maltraitance.

Les délégués ont examiné des amendements visant à affiner les objectifs et la stratégie d’action de l’association pour la seconde moitié du mandat 2023-2028, afin de mieux répondre aux besoins pratiques de cette nouvelle période.

S’exprimant lors de cet événement, le vice-ministre de la Santé, Nguyên Tri Thuc, a déclaré que le Vietnam continuait d’améliorer ses politiques et sa législation relatives à l’enfance, et que les programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination, de prévention des traumatismes et de santé mentale infantile étaient mis en œuvre de manière coordonnée.

Il a toutefois souligné que la protection de l’enfance restait confrontée à des défis majeurs, tels que la violence et la maltraitance, les menaces en ligne, les pressions psychologiques, les problèmes de santé mentale et les inégalités d’accès aux services entre les régions. La gestion et la prévention des risques pour les enfants restent limitées, a-t-il ajouté.

Le responsable a appelé la VACR à renforcer son rôle en matière de conseil politique et de critique sociale, tout en collaborant plus étroitement avec les ministères et les différents secteurs afin d’améliorer les connaissances et les compétences pratiques des agents de terrain en matière de droits de l’enfant.

Il a également insisté sur la nécessité de mener davantage d’enquêtes et de consultations publiques pour proposer des solutions aux problèmes urgents tels que les noyades, les accidents et les blessures, la sécurité scolaire, les méfaits du tabac et la protection de l’enfance dans le cyberespace.

La présidente de la VACR, Nguyên Thi Thanh Hoa, a déclaré que ce congrès extraordinaire visait à dynamiser les activités de l’association et à garantir la mise en œuvre effective des missions qui lui sont confiées par la Loi sur les enfants et les directives du Parti et de l’État.

Pour le reste de son mandat, l’association poursuivra la mise en œuvre de la directive n° 28-CT/TW relative au renforcement de la prise en charge, de l’éducation et de la protection de l’enfance.

Les objectifs comprennent la création d’organisations de protection des droits de l’enfant dans davantage de localités, l’augmentation de 20% de la proportion de parents et de personnes s’occupant d’enfants ayant recours à des méthodes d’éducation non violentes, et la promotion d’activités de protection et de soutien de l’enfance en ligne entre 2026 et 2030.

Depuis le début de son mandat, l’association a mobilisé plus de 250 milliards de dôngs (9,5 millions de dollars) en espèces et en nature pour soutenir environ 235.000 enfants à travers le pays. Elle a également fait état d’une assistance juridique dans près de 140 cas de maltraitance et de violation des droits de l’enfant.

Lors du congrès, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, a été invitée à devenir présidente d’honneur de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant. – VNA

source
#sécurité en ligne des enfants #Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant #protection de l’enfance dans l’environnement numérique
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Pour la période 2026-2030, le gouvernement vise à ce que 100 % des établissements d’enseignement général soient dotés de solutions de cybersécurité. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la protection et l'épanouissement des enfants dans l'espace numérique

Le programme sur la protection et le soutien au développement des enfants dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030 vise un "double objectif" : renforcer la protection des enfants, soutenir et favoriser leur épanouissement sain et proactif, ainsi qu’améliorer leurs compétences numériques dans le contexte de la transformation numérique nationale, en vue de former une nouvelle génération de "citoyens numériques".

Voir plus

L’ancienne ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên. Photo: VNA

Le procès de l’ex-ministre de la Santé Nguyên Thi Kim Tiên débutera le 20 mai

Le Parquet populaire suprême leur reproche des actes répréhensibles relatifs à l’approbation du plan de sélection d’entrepreneurs étrangers pour la conception des deux projets et des plans de conception architecturale, ainsi qu’à l’approbation du plan de sélection des entrepreneurs pour deux projets, causant plus de 803 milliards de dôngs de préjudices aux biens publics.

Le droit à la liberté de croyance et de religion est respecté et garanti de manière constante grâce à un cadre juridique toujours plus performant. Photo: VNA

📝 Édito: La liberté de croyance et de religion au Vietnam ne saurait être bafouée

Le respect des droits de l’homme en général, et de la liberté de croyance et de religion en particulier, a toujours constitué une politique constante du Parti et de l’État vietnamien. Ce principe a été inscrit dans la première Constitution du pays en 1946, deux ans avant l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (DUDH) en décembre 1948

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s'exprime. Photo: VNA

Face à la montée des cybermenaces, l’Autriche et le Vietnam resserrent leurs liens

Le Forum sur la cybersécurité Autriche–Vietnam, organisé le 5 mai à Vienne, a réuni décideurs politiques, entreprises et experts des deux pays afin de promouvoir la coopération technologique, renforcer les capacités en cybersécurité et développer de nouveaux partenariats dans le contexte de la montée des menaces numériques.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, rencontre le personnel de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne en Inde. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne en Inde

Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a échangé avec la communauté vietnamienne, saluant son rôle actif et appelant à renforcer les liens avec le pays ainsi que la coopération bilatérale Vietnam–Inde.

Un père regarde son nouveau-né qui vient tout juste de naître. Photo: VNA

Le ministère de la Santé vise un taux de fécondité annuel de 2% d’ici 2030

Au Vietnam, le taux de fécondité est passé sous le seuil de remplacement ces dernières années, passant de 2,11 enfants par femme en 2021 à 1,91 en 2024 et 1,93 en 2025, notamment dans les grandes villes et les régions les plus développées, ce qui a mis en évidence la nécessité de mesures coordonnées pour encourager la natalité.

Cérémonie commémorative organisée en l'honneur de Nguyên Van Tu avant l'inauguration du parc. Photo: VNA

Berlin baptise un parc du nom d’une victime vietnamienne de la violence néonazie

Nguyên Van Tu, né en 1963, a été assassiné le 24 avril 1992, à l’âge de 29 ans, dans un contexte de recrudescence des violences d’extrême droite visant les immigrés dans l’Allemagne post-réunification. Sa mort reste un douloureux rappel d’une période difficile pour les communautés vietnamienne et étrangère du pays.

Des exercices sportifs en plein air pour les personnes âgées à Hanoi. Le vieillissement de la population au Vietnam offre une opportunité majeure pour la croissance de la silver économie. Photo: VNA

Face au vieillissement de sa population, le Vietnam mise sur la silver économie

Le Vietnam connaît l’un des vieillissements démographiques les plus rapides au monde, ce qui exerce une forte pression sur la protection sociale, les soins de santé et le marché du travail. Cependant, cette situation ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour la silver économie, dont les activités économiques sont liées à la consommation, aux soins et à la contribution des personnes âgées.

177 accidents de la circulation ont été recensés au Vietnam durant les quatre jours fériés, du 30 avril au 3 mai. Photo: VNA

Baisse des accidents de la circulation pendant les quatre jours fériés

Les accidents routiers représentent l’écrasante majorité des incidents, avec 176 cas ayant causé 94 morts et 114 blessés, soit une diminution de 71 accidents, 35 décès et 41 blessés sur un an. Un accident ferroviaire mortel a également été signalé, faisant un mort, tandis qu’aucun accident de navigation n’a été enregistré.

Installation de panneaux solaires en toiture à Can Tho. Photo : VNA

Accélération du développement du solaire en toiture

La directive n°10/CT-TTg du Premier ministre fixe six groupes d’objectifs portant sur la gestion de la demande, l’utilisation efficace de l’électricité et le développement du solaire en toiture selon un modèle d’autoproduction et d’autoconsommation.

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, et des représentants du Parti communiste d’Uruguay. Photo: VNA

Le Parti communiste d’Uruguay renforce sa coopération avec le Vietnam

Juan Castillo, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail, a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le PCV, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges d’informations et théoriques.