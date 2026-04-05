Économie

Da Nang promeut la connectivité du Corridor économique Est-Ouest au Laos

Le « Forum sur la coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme pour promouvoir la connectivité du Corridor économique Est-Ouest 2026 » a eu lieu le 3 avril, dans la province de Champassak, au sud du Laos.

Participants au forum. Photo : VNA
Participants au forum. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - La ville vietnamienne de Da Nang a organisé le 3 avril, dans la province de Champassak, au sud du Laos, le « Forum sur la coopération en matière d’investissement, de commerce et de tourisme pour promouvoir la connectivité du Corridor économique Est-Ouest 2026 », en coordination avec le Consulat général du Vietnam à Paksé et les autorités de la province de Champassak.

Près de 400 délégués ont participé à l’événement, dont des responsables de nombreux ministères et secteurs des deux pays, des représentants de 12 localités vietnamiennes, des dirigeants de cinq provinces du Laos – Champassak, Sékong, Saravane, Attapeu et Savannakhet – ainsi que de la province thaïlandaise d’Ubon Ratchathani.

À l’ouverture du forum, le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Phan Thai Binh, a souligné que le Corridor économique Est-Ouest (EWEC) n’était pas seulement un axe de transport transasiatique, mais aussi un espace de développement dynamique, réunissant les atouts géoéconomiques, géopolitiques et culturels des pays de la région.

S’étendant du Myanmar à la Thaïlande, au Laos et au Vietnam, le Corridor économique Est-Ouest joue un rôle important dans le renforcement des liens régionaux, l’expansion du commerce, l’attraction des investissements et le développement d’un tourisme durable.

vnanet-potal-viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-dau-tu-thuc-day-ket-noi-hanh-lang-kinh-te-dong-tay-8681603.jpg
Panorama du forum. Photo : VNA



En tant que terminus oriental du Corridor économique Est-Ouest, Da Nang affirme clairement sa responsabilité dans le renforcement de la connectivité régionale et la valorisation de ses atouts, a affirmé Phan Thai Binh.

Lors du forum, les participants se sont concentrés sur deux sujets : « Une porte ouverte sur le marché du Centre-Sud du Laos » et « Promotion de la coopération transfrontalière ».

Les représentants des localités et des entreprises ont échangé et proposé des solutions visant à améliorer les politiques en matière d’investissement, de commerce, de tourisme et de logistique, afin d’exploiter plus efficacement le potentiel de coopération tout au long du Corridor économique Est-Ouest.

L’un des temps forts du forum a été la signature de plus de 20 protocoles d’accord (MoU) entre la ville de Da Nang, plusieurs autres localités vietnamiennes, ainsi que des localités et associations d’entreprises lao pour la période 2026-2030.

Dans le cadre du programme, le Consulat général du Vietnam à Paksé et la province de Champasak ont coorganisé une Foire commerciale et touristique Vietnam-Laos du 3 au 5 avril, réunissant quelque 60 à 70 stands d’entreprises. -VNA

#Corridor économique Est-Ouest Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le café est un produit d'exportation phare du Vietnam vers la Tunisie. Photo: VNA

Opportunités croissantes pour les produits vietnamiens sur le marché tunisien

Malgré une superficie modeste et une population d’environ 13 millions d’habitants, la Tunisie est l’une des économies les plus compétitives de la région. Sa proximité avec l’Europe et sa participation à huit accords de libre-échange, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en font un hub logistique de premier plan.

Panorama de la conférence de presse. Photo: baochinhphu

Stimuler les nouveaux moteurs de croissance de l'économie nationale

La conférence de presse périodique de mars a permis de mettre en lumière les performances notables de l’économie vietnamienne au début de l'année, ainsi qu'une feuille de route ambitieuse pour le deuxième trimestre fixée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

L’IPC a connu une hausse de 3,51 % sur les trois premiers mois de l’année. Photo: VNA

L'indice des prix à la consommation en hausse de 3,51% au premier trimestre

L’accélération observée en mars s’explique principalement par la flambée des prix des carburants sur le marché intérieur, dans le sillage des cours mondiaux de l’énergie, ainsi que par le renchérissement des matériaux de construction, lié à la hausse des coûts de production et de transport.

Le secteur manufacturier a attiré 7,07 milliards de dollars d'IDE au premier trimestre. Photo: VNA

Les IDE au Vietnam bondissent de 42,9 % au premier trimestre

Au premier trimestre, 904 nouveaux projets ont été autorisés, représentant un capital cumulé de 10,23 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 6,4 % du nombre de projets et à un capital multiplié par 2,4 par rapport à la même période de l’an dernier.

La réunion du Comité permanent du gouvernement et de la Permanence du Parti du gouvernement portant sur plusieurs questions importantes. Photo : baochinhphu.vn

Vers un centre national de raffinage, pétrochimie et énergie à Dung Quat

Le 3 avril à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion consacrée aux mécanismes et politiques visant à accélérer la création du Centre national de raffinage, pétrochimie et énergie dans la zone économique de Dung Quat, avec l’ambition de renforcer la sécurité énergétique et la croissance durable du Vietnam.

Mme Pham Thi Hong Yen, députée de l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Photo : daibieunhandan.vn

AN : des mesures de rupture pour viser une croissance à deux chiffres

L'Assemblée nationale approuvera et concrétisera des cibles, des objectifs et des solutions spécifiques et globaux pour assurer le développement rapide et durable du pays, en visant un taux de croissance moyen du PIB de 10% ou plus, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation, en assurant les principaux équilibres économiques et en améliorant globalement le niveau de vie de la population.

La composante civile de l’aéroport de Phan Thiet entrera en chantier le 28 avril. Photo: VNA

La composante civile de l’aéroport de Phan Thiet entrera en chantier le 28 avril

Le lancement imminent des travaux de la composante civile de l’aéroport de Phan Thiet, prévu le 28 avril 2026, marque une étape clé dans le développement des infrastructures de transport du Centre méridional du Vietnam, avec l’ambition de stimuler le tourisme, la logistique et l’attractivité économique de la région.

De nombreuses entreprises privées investissent dans les secteurs des services et de l'immobilier à Da Nang. Photo : VNA

Le gouvernement soutient les entreprises dans la quête d’une croissance à deux chiffres

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Hô Sy Hung, a exhorté le gouvernement à renforcer son rôle de facilitateur du développement, en passant d’un contrôle administratif à un soutien proactif aux entreprises. Cela implique de garantir un environnement des affaires transparent, prévisible et compétitif, d’éliminer les incohérences juridiques et de permettre un accès équitable aux ressources.

Transformation de crevettes congelées pour l'exportation dans l'usine du groupe Minh Phu, dans la province de Hâu Giang. Photo : VNA

Les exportations augmentent de plus de 17% malgré les tensions au Moyen-Orient

Les principaux moteurs de cette croissance sont l’électronique et les biens de haute technologie. Les expéditions d’ordinateurs, de produits et de composants électroniques ont progressé de plus de 40 %, tandis que celles de téléphones et de pièces détachées ont augmenté de 23,1 % et celles de machines et d’équipements de 18,2 %.