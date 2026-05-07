Société

Renforcer la qualité des ressources humaines grâce à la coopération internationale

L’Université de Huê accélère son ouverture internationale afin d’améliorer la qualité de ses ressources humaines et de renforcer ses capacités de recherche scientifique. Grâce à une politique active de coopération avec des universités étrangères et de soutien à la formation à l’étranger, l’établissement vise à répondre aux standards internationaux et à concrétiser son ambition de devenir une université nationale.

Une enseignante de l’Université d’Économie de l’Université de Huê soutient sa thèse de doctorat à l’Université de Tsukuba. Photo: VNA
Une enseignante de l’Université d’Économie de l’Université de Huê soutient sa thèse de doctorat à l’Université de Tsukuba. Photo: VNA

Huê (VNA) - Considérant le développement d’un corps enseignant et scientifique conforme aux standards internationaux comme une priorité stratégique, l’Université de Huê accélère depuis plusieurs années son processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur.

L’établissement s’attache à attirer des ressources humaines de haute qualité issues de différents pays, tout en encourageant ses enseignants et chercheurs à suivre des formations dans des institutions internationales prestigieuses. Cette orientation contribue à la modernisation globale de l’université, à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche scientifique, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’éducation et de la formation.

Parmi les établissements les plus actifs figure l’Université d’Économie de l’Université de Huê, qui mise sur une jeune génération d’enseignants disposant de bonnes compétences linguistiques et d’une forte capacité d’intégration internationale. L’université privilégie ainsi l’envoi de ses enseignants à l’étranger pour poursuivre des études supérieures, en s’appuyant sur les bourses gouvernementales, les financements d’organisations internationales et les programmes soutenus par le budget de l’État. Ces dernières années, près de 400 enseignants et cadres ont été envoyés suivre des formations de master ou de doctorat, au Vietnam comme à l’étranger. Aujourd’hui, environ 50 % des enseignants de l’établissement sont titulaires d’un doctorat.

Après avoir obtenu son doctorat à l’Université de Tsukuba, la docteure Vo Hoang Ha est revenue enseigner à l’Université d’Économie de Huê. Elle souligne que l’université l’a accompagnée tout au long de son parcours d’études, tant sur le plan administratif que sur le plan financier et moral. À son retour, un poste adapté à ses compétences lui a rapidement été confié, avec des conditions de travail favorables et des perspectives de développement professionnel lui permettant de poursuivre sereinement ses activités d’enseignement et de recherche.

Selon le professeur associé et docteur Truong Tan Quan, recteur de l’Université d’Économie de l'Université de Huê, l’établissement met en œuvre une stratégie de planification des spécialités afin d’orienter les enseignants vers des pays dotés de systèmes éducatifs avancés et reconnus dans les domaines de l’économie et de la gestion. L’Asie du Nord-Est et l’Europe occidentale sont privilégiées pour les formations en finance, commerce international, logistique ou analyse de données, tandis que la Nouvelle-Zélande, la Belgique et les Pays-Bas disposent d’atouts dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et de l’économie agricole.

Outre l’envoi d’enseignants à l’étranger, la coopération internationale joue un rôle important dans la modernisation des programmes et des méthodes pédagogiques. L’Université d’Économie entretient aujourd’hui des relations avec plus de 40 universités et organisations internationales, met en œuvre quatre programmes de formation conjoints avec des partenaires étrangers et participe à plusieurs projets de recherche internationaux.

À l’échelle de l’ensemble de l’Université de Huê, l’établissement compte actuellement près de 3 700 enseignants et personnels, dont 861 docteurs, 18 professeurs et 240 professeurs associés. Entre 2020 et 2025, le nombre de docteurs a progressé de près de 20 %. L’université développe par ailleurs des coopérations avec plus de 400 universités, instituts de recherche et organisations éducatives issues de plus de 30 pays.

Grâce à des politiques favorisant la recherche et les publications scientifiques, les travaux publiés dans des revues internationales indexées WoS et Scopus ont fortement augmenté. En 2024, l’Université de Huê a franchi pour la première fois le seuil de 650 publications scientifiques internationales.

Selon le docteur Bui Van Loi, vice-directeur chargé de l’Université de Huê, le mandat 2025-2030 fixe comme objectif majeur la transformation de l’établissement en université nationale de référence. Pour y parvenir, l’université entend poursuivre sa politique d’attraction des talents, renforcer la formation des jeunes chercheurs et élargir la coopération internationale afin d’améliorer les compétences professionnelles et la capacité d’intégration internationale des enseignants, chercheurs et étudiants. -VNA

#Université de Huê #Résolution n°71 #éducation
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