Le Vietnam illustre son esprit de solidarité en secourant des pêcheurs étrangers

Hai Phong (VNA) – Lors d’une visite de travail effectuée le 9 mai dans la zone spéciale de Bach Long Vi, le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Tran Van Quan, a rendu visite aux forces de secours ayant participé aux opérations de sauvetage et d’assistance humanitaire en faveur de pêcheurs étrangers en détresse au large de l’île de Bach Long Vi.

Cette visite a également permis de transmettre un message fort sur l’image d’un Vietnam responsable et solidaire, toujours prêt à apporter une aide humanitaire aux ressortissants étrangers en difficulté, dans le respect du droit international et des pratiques maritimes internationales.

À cette occasion, Tran Van Quan a salué le sens des responsabilités et le courage des gardes-frontières qui, malgré des conditions météorologiques difficiles et une mer agitée, sont intervenus rapidement pour secourir les navires étrangers en détresse.

Des cadeaux ont également été remis aux officiers et soldats directement engagés dans les opérations de sauvetage ainsi qu’aux forces chargées de la protection de la souveraineté maritime sur l’île.La délégation s’est ensuite rendue auprès des dix pêcheurs appartenant à deux navires de pêche étrangers actuellement pris en charge sur l’île par les gardes-frontières et les services compétents. Les autorités locales leur ont apporté des produits de première nécessité.

Très touchés par l’aide rapide et humaine apportée par les autorités vietnamiennes, les équipages des deux navires 14106 et 13377 ont adressé une lettre de remerciement aux autorités de Hai Phong ainsi qu’au commandement des gardes-frontières de la ville.

Dans cette lettre, les pêcheurs ont exprimé leur profonde gratitude envers les autorités et les forces de secours vietnamiennes. Ils ont souligné que, sans l’intervention rapide et efficace des services vietnamiens, la sécurité de leurs vies et de leurs biens n’aurait pas pu être garantie.

Les équipages ont également souhaité que les autorités vietnamiennes continuent de les assister dans la réparation des navires et dans l’accomplissement des procédures nécessaires afin qu’ils puissent reprendre leurs activités de pêche dans les eaux chinoises.

Les 4 et 5 mai, le commandement des gardes-frontières de Hai Phong a mené avec succès deux opérations de sauvetage de navires de pêche battant pavillon chinois et de leurs équipages en détresse en mer. Les accidents maritimes se sont produits dans la zone maritime de Bach Long Vi en raison du mauvais temps.

Selon les autorités locales, les opérations de réparation des deux navires sont désormais presque achevées. Les gardes-frontières de Hai Phong poursuivent leur coordination avec les forces vietnamiennes concernées et la partie chinoise afin de déterminer le moment approprié pour escorter et remettre officiellement les bateaux ainsi que les pêcheurs sinistrés, conformément au droit et aux usages internationaux. -VNA