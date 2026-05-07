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Célébration à Hô Chi Minh-Ville du 81e anniversaire de la Victoire sur le fascisme

Lors de la cérémonie, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de Hô Chi Minh-Ville, Hoang Minh Nhan, a souligné l’importance historique de cette date. Selon lui, la victoire soviétique a contribué à l’effondrement du système colonial mondial, facilitant le succès de la Révolution d’Août au Vietnam, puis la victoire de Diên Biên Phu, et enfin la Grande Victoire du Printemps 1975 marquant la réunification nationale.

Célébration à Hô Chi Minh-Ville du 81e anniversaire de la Victoire sur le fascisme . Photo: VNA
Célébration à Hô Chi Minh-Ville du 81e anniversaire de la Victoire sur le fascisme . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 7 mai une rencontre commémorant le 81e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique du peuple soviétique (9 mai 1945 - 9 mai 2026). Cet événement visait à exprimer la solidarité et l’amitié entre les habitants de la mégapole du Sud et ceux de la Fédération de Russie.

Lors de la cérémonie, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de Hô Chi Minh-Ville, Hoang Minh Nhan, a souligné l’importance historique de cette date. Selon lui, la victoire soviétique a contribué à l’effondrement du système colonial mondial, facilitant le succès de la Révolution d’Août au Vietnam, puis la victoire de Diên Biên Phu, et enfin la Grande Victoire du Printemps 1975 marquant la réunification nationale. Bien que la Seconde Guerre mondiale appartienne au passé, il a rappelé que ses enseignements restent toujours d’actualité et qu’il est essentiel de transmettre ces valeurs aux jeunes générations afin de renforcer le patriotisme.

À cette occasion, les représentants vietnamiens ont exprimé leur profonde gratitude envers le peuple soviétique et le peuple russe pour leur aide sincère durant les années difficiles du Vietnam. Ils ont réaffirmé leur engagement à développer davantage les relations bilatérales pour la prospérité des deux nations et la paix mondiale.

De son côté, le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Serozhevich Sadykov, a remercié la HUFO pour la tenue de cette commémoration, qu’il a qualifiée, en reprenant les mots du président Vladimir Poutine, de journée "sacrée et la plus importante" pour la Russie. Le diplomate a rappelé les sacrifices immenses du peuple soviétique dans la lutte contre le fascisme pour défendre la patrie.

Enfin, le consul général a affirmé que le peuple russe attachait une importance particulière à la contribution du peuple vietnamien à la victoire, rappelant que des volontaires vietnamiens avaient participé aux combats pour la libération de Moscou. -VNA

#Victoire sur le fascisme #Russie
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