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Pêche INN : Gia Lai intensifie le suivi numérique des navires

Le système de registre de pêche électronique profite non seulement aux pêcheurs, mais renforce également la gestion des pêches. Les autorités peuvent ainsi contrôler plus efficacement les volumes de captures, les zones de pêche et les activités des navires, tout en garantissant une plus grande transparence pour la traçabilité des produits de la mer et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Un bateau de pêche des habitants de Gia Lai en mer. Photo: VNA
Un bateau de pêche des habitants de Gia Lai en mer. Photo: VNA

​Gia Lai (VNA) - Dans la province de Gia Lai, l’époque où les pêcheurs devaient lutter avec des registres papier au milieu des vagues touche progressivement à sa fin, laissant place à l’adoption croissante du journal de bord électronique.

Cette transition numérique permet non seulement aux armateurs et aux capitaines de gagner un temps précieux et de sécuriser leurs données, mais marque également un tournant décisif vers un modèle de production plus moderne et durable.

De retour au port de Quy Nhon après une longue campagne en mer, Ngo Thua, propriétaire du navire BD 93462 TS, n’a plus besoin de se précipiter pour remplir manuellement ses déclarations comme autrefois. Désormais, toutes les procédures d’entrée et de sortie du port, ainsi que les déclarations de captures, s’effectuent rapidement via son smartphone. En quelques minutes seulement, grâce à l’application de journal de bord électronique intégrée au système de suivi des navires, ses dossiers sont complétés puis transmis aux autorités portuaires.

Selon lui, l’application numérique garantit aujourd’hui une mise à jour continue des informations tout au long du trajet, assurant une gestion précise du départ jusqu’au retour à quai.

La Thanh Son, propriétaire du navire BD 97062 TS, qui utilise le logiciel depuis plusieurs mois. Bien que l’adaptation n’ait pas été immédiatement facile pour lui, l’efficacité de l’outil a fini par convaincre les plus sceptiques.

À la fin du mois d’avril, la province de Gia Lai recensait 3.257 navires de plus de 12 mètres équipés de ce dispositif.

Hoang Le Viet Thang, représentant de l'entreprise, a déclaré que le système avait été déployé à l'échelle de la province depuis fin 2025 et que le nombre d'utilisateurs augmentait régulièrement chaque mois, témoignant de l'adoption rapide des outils numériques par les pêcheurs.

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Un pêcheur utilise le logiciel de journal de bord électronique. Photo : VNA

La société TComie, fournisseur du logiciel, déploie actuellement des équipes techniques dans les ports de Quy Nhon, De Gi et Tam Quan afin d’accompagner les pêcheurs dans l’installation et l’utilisation de l’application. Les autorités affichent l’objectif d’atteindre un taux d’utilisation de 100 % parmi les capitaines et les armateurs.

Le système de registre de pêche électronique profite non seulement aux pêcheurs, mais renforce également la gestion des pêches. Les autorités peuvent ainsi contrôler plus efficacement les volumes de captures, les zones de pêche et les activités des navires, tout en garantissant une plus grande transparence pour la traçabilité des produits de la mer et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dao Xuan Thien, directeur de la gestion des ports de pêche de Gia Lai, souligne que les données transmises quotidiennement grâce au journal électronique permettent un suivi en temps réel ainsi qu’une confrontation directe avec les dispositifs de surveillance des navires (VMS), garantissant ainsi la fiabilité des informations sur l’origine des produits halieutiques.

Afin d’accompagner cette mutation, le Conseil populaire de la province de Gia Lai a adopté, fin 2025, la résolution n° 28/2025/NQ-HĐND, instaurant une aide financière destinée à couvrir les frais d’abonnement liés au maintien de la connexion des équipements VMS et des journaux électroniques. Cette politique incitative vise à encourager les pêcheurs à franchir la barrière technologique afin de s’engager pleinement dans une pêche légale et durable. -VNA

#Pêche INN #Gia Lai #suivi numérique des navires #journal de bord électronique
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