Société

La Francophonie en fête en ce mois d’avril à Hô Chi Minh-Ville

Une journée riche en rencontres, en découvertes et en énergie, qui montre que le français est bien plus qu’une langue : c’est une passerelle vers le monde et un véritable levier d’avenir.

Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée de la Francophonie 2026 au lycée Nguyên Thi Minh Khai, le 11 avril. Photos: CTV
Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée de la Francophonie 2026 au lycée Nguyên Thi Minh Khai, le 11 avril. Photos: CTV

Hô Chi Minh-Ville, 11 avril (VNA) – La Journée de la Francophonie 2026 a débuté ce matin au lycée Nguyên Thi Minh Khai à Hô Chi Minh-Ville (Sud), avec au menu diverses activités pour rapprocher les élèves locaux de la communauté francophone internationale.

Cet événement est co-organisé par l’ambassade de France au Vietnam, le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, l’Institut français du Vietnam, ainsi que le Département de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville et leurs partenaires.

Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le français est la langue de 400 millions de personnes dans le monde et qu’il constitue un lien entre les cultures, les générations et les nations.

Cette journée riche en rencontres, en découvertes et en énergie a permis aux visiteurs de découvrir les programmes d’enseignement français et les perspectives de carrière qu’offre cette langue qui s’affirme plus que jamais comme une langue d’avenir.

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Les visiteurs sont ravis de pouvoir emporter chez eux des livres français intéressants lors de la Journée de la Francophonie 2026 au lycée Nguyên Thi Minh Khai, à Hô Chi Minh-Ville, le 11 avril.

Les temps forts comprennent un séminaire sur les perspectives de carrière et une table ronde avec d’anciens étudiants vietnamiens en France.

Nguyên Bao Quôc, directeur adjoint du Département de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la Journée de la Francophonie 2026 à Hô Chi Minh-Ville est un événement important visant à célébrer la langue française, la culture française et les communautés francophones et francophiles.

Grâce à des activités variées telles que des échanges culturels, des spectacles artistiques, des concours et des expériences d’apprentissage, cet événement aide non seulement les élèves à améliorer leurs compétences en langues étrangères, mais contribue également à promouvoir la compréhension, l’ouverture et le respect de la diversité culturelle, a-t-il ajouté.

Le responsable a également souligné la longue tradition de la ville en matière d’enseignement et d’apprentissage du français, avec un programme bilingue mis en place en 1994. — VNA

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