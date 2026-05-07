Société

Un ancien vice-ministre poursuivi dans une affaire de corruption liée à l’exportation de main-d’œuvre

Nguyen Ba Hoan, ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, est poursuivi pour « réception de pots-de-vin ».

Un ancien vice-ministre poursuivi dans une affaire de corruption liée à l’exportation de main-d’œuvre

Hanoï (VNA) – Le Parquet populaire suprême a rendu son acte d’accusation contre l’ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Ba Hoan, ainsi que 27 autres personnes impliquées dans une affaire de « réception de pots-de-vin », de « courtage de pots-de-vin » et de « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences ».

Nguyen Ba Hoan, ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, est poursuivi pour « réception de pots-de-vin ». Huit autres accusés, anciens subordonnés de Nguyen Ba Hoan, sont également poursuivis pour le même chef d’accusation.

Dans cette affaire, Nguyen Son Lam, directeur du cabinet juridique Thanh Do, est poursuivi pour « courtage de pots-de-vin ». D’autres accusés sont poursuivis pour « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences », notamment Nghiem Quoc Hung, président du conseil d’administration et directeur général de la société Hoang Long ; Nguyen Duc Nam, président du conseil d’administration de la société Sona ; et Nghiem Van Dinh, directeur de la société Incoop3.

Selon l’acte d’accusation, entre 2017 et 2025, des responsables du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont commis des irrégularités lors de l’examen des dossiers de 28 entreprises sollicitant une licence d’activité de placement de travailleurs vietnamiens à l’étranger sous contrat, ainsi que de quatre entreprises demandant l’approbation de documents liés à des contrats de fourniture de main-d’œuvre à l’étranger.

Nguyen Ba Hoan et Tong Hai Nam, ancien directeur du Département de la gestion de la main-d’œuvre à l’étranger, auraient ordonné à certains subordonnés de prolonger les procédures d’examen des dossiers et de créer des difficultés afin de contraindre les entreprises à verser des frais illégaux totalisant plus de 30,2 milliards de dôngs.

Les enquêteurs ont déterminé qu’entre 2017 et 2025, les accusés avaient perçu plus de 9 milliards de dôngs pour l’examen des dossiers et la délivrance de 29 licences à 28 entreprises. Nguyen Ba Hoan aurait notamment bénéficié illégalement de 1,4 milliard de dôngs, comprenant 950 millions de dôngs en espèces et deux montres d’une valeur totale de 450 millions de dôngs.

Concernant les faits de corruption passive liés au programme d’envoi de travailleurs au travail en République de Corée dans le secteur de la construction navale (visa E7), Tong Hai Nam aurait créé des obstacles administratifs afin de contraindre les entreprises à verser des « frais ».

Entre 2021 et avril 2025, lors des démarches de demande d’approbation de contrats d’exportation de main-d’œuvre sous visa E7, des représentants d’entreprises privées, dont Nghiem Quoc Hung, Nguyen Duc Nam et Nghiem Van Dinh, auraient remis 281.800 dollars et 190 millions de dôngs à Nguyen Ba Hoan, Tong Hai Nam et d’autres accusés au siège du Département de la gestion de la main-d’œuvre à l’étranger.

Concernant les violations des règles comptables, le Parquet a indiqué qu’entre 2020 et 2025, les sociétés de Nghiem Quoc Hung, Nguyen Duc Nam et Nghiem Van Dinh, actives dans l’exportation de main-d’œuvre, avaient mis en place deux systèmes comptables distincts après avoir perçu les frais des travailleurs. Plus de 1.241 milliards de dôngs auraient été dissimulés hors comptabilité, entraînant une réduction illégale de l’impôt sur les sociétés et causant un manque à gagner fiscal de 244 milliards de dôngs pour l’État. - VNA

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