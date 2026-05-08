Société

Le Vietnam fixe l’objectif de retrouver au moins 500 restes de martyrs d’ici juillet 2026

La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a appelé à accélérer la campagne nationale de recherche et d’identification des soldats morts pour la Patrie, fixant comme objectif de renforcer les opérations de terrain, les expertises ADN et la coordination interinstitutionnelle afin d’obtenir des résultats concrets d’ici juillet 2026.

La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra à la réunion de travail tenue le 8 mai avec le groupe d’assistance du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie. Photo: VNA
La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra à la réunion de travail tenue le 8 mai avec le groupe d’assistance du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion de travail tenue le 8 mai avec le groupe d’assistance du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a souligné la difficulté exceptionnelle de cette mission, qui exige à la fois une haute compétence scientifique, des capacités techniques avancées et une coordination étroite entre les organismes concernés.

​Selon elle, les tâches liées à la collecte d’informations, au décryptage des archives, à l’analyse des données, à l’identification des fosses communes ainsi qu’aux expertises ADN sont parfois plus difficiles que de "chercher une aiguille au fond de la mer". Face à ces défis, elle a appelé les autorités et les équipes spécialisées à renouveler leurs méthodes de travail et à adopter des approches plus innovantes et plus efficaces.

​Pham Thi Thanh Tra a salué les efforts des organismes permanents du Comité national, tout en critiquant le manque de coordination et le non-respect des obligations de rapport de certains ministères et administrations, ce qui ralentit le suivi et l’évaluation des résultats de la campagne.

​Elle a demandé au ministère de la Défense de mobiliser davantage de personnels spécialisés pour la campagne nationale dite « 500 jours et nuits », officiellement lancée le 2 avril afin d’intensifier la recherche et l’identification des martyrs disparus pendant les guerres.

​La vice-Première ministre a également insisté sur l’importance de la communication. Elle a demandé l’élaboration d’un plan médiatique global mobilisant la presse nationale et locale, les plateformes numériques, les réseaux sociaux ainsi que les médias internationaux afin de diffuser largement la portée humanitaire et mémorielle de cette campagne.

​Par ailleurs, elle a exhorté les autorités à accélérer les prélèvements ADN et les opérations de recherche sur les sites prioritaires avant la saison des pluies, notamment dans les provinces de Kon Tum, Quang Ngai et Quang Tri, où plusieurs dossiers concernant des fosses communes présentent de fortes probabilités de succès.

​Selon le ministère de la Défense, entre le 15 mars et le 6 mai, les équipes de recherche ont déjà retrouvé 358 restes de martyrs, dont 51 au Vietnam, 36 au Laos et 271 au Cambodge.

​Des opérations de déminage sont également en cours dans plusieurs anciennes zones de combats afin de faciliter les recherches. À ce jour, 26 unités de déminage regroupant plus de 3.000 officiers et soldats ont été déployées. Près de 1.000 hectares ont déjà été sécurisés, soit plus de 22 % du programme prévu. -VNA

#restes de martyrs
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