Sciences

Technologie spatiale : des scientifiques vietnamiens conçoivent un matériau ultraléger et résistant

Le Docteur Tô Anh Duc et ses collaborateurs du Centre spatial du Vietnam, relevant de l'Académie nationale des sciences et des technologies, ont annoncé avoir mené avec succès des recherches sur un nouveau matériau composite de pointe.

a. Nanotubes de carbone non modifiés agglomérés dans de l'époxy – b. Nanotubes de carbone modifiés uniformément dispersés dans de l'époxy. Photo: Académie nationale des sciences et des technologies
a. Nanotubes de carbone non modifiés agglomérés dans de l'époxy – b. Nanotubes de carbone modifiés uniformément dispersés dans de l'époxy. Photo: Académie nationale des sciences et des technologies

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa stratégie de maîtrise des technologies spatiales et de développement de satellites d’observation de la Terre, Vietnam accorde une importance prioritaire à l’autonomie technologique afin de répondre aux enjeux de sécurité nationale, de gestion des ressources et de surveillance environnementale.

C’est dans cette perspective que le Docteur Tô Anh Duc et ses collaborateurs du Centre spatial du Vietnam, relevant de l'Académie nationale des sciences et des technologies, ont annoncé avoir mené avec succès des recherches sur un nouveau matériau composite de pointe.

Le projet s’est concentré sur l’expérimentation de matériaux CFRP/CNMs appliqués aux boîtiers de protection des composants satellitaires. Les travaux ont été réalisés entre janvier 2024 et décembre 2025. Bien que performant, ce type de composite souffre souvent de la fragilité de la résine époxy servant de liant entre les couches de fibres, laquelle peut se fissurer sous l’effet des vibrations extrêmes lors du lancement des satellites.

Pour pallier cette faiblesse, l’équipe de recherche a innové en intégrant des nanotubes de carbone (CNMs) au sein de la matrice époxy. Afin d’éviter l’agglomération naturelle de ces nanotubes, susceptible de nuire à la solidité de l’ensemble, les scientifiques ont procédé à une modification chimique de leur surface en y greffant des groupes fonctionnels carboxyles (-COOH). Cette méthode garantit une dispersion homogène des nanotubes et une meilleure répartition des contraintes mécaniques.

Les résultats obtenus démontrent une efficacité remarquable, particulièrement avec un dosage optimal de 0,2 % de nanotubes de carbone, offrant un équilibre exceptionnel entre robustesse et flexibilité.

Sur la base de cette innovation, les chercheurs ont fabriqué un boîtier de protection pour composants électroniques satellites ne pesant que 65 grammes, soit une réduction de masse de 30 % par rapport à un modèle identique en aluminium.

Lors des essais de vibrations simulant les conditions de lancement, les paramètres d’oscillation du boîtier n’ont enregistré que de très faibles variations, toutes conformes aux limites fixées par les normes internationales, montrant que la structure est restée quasiment intacte après les tests. Ces résultats confirment la fiabilité du matériau en vue d’applications concrètes.

Le Conseil d’évaluation de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a salué les résultats de l’équipe de recherche, notamment son approche systématique dans le domaine des technologies des matériaux appliquées aux satellites.

Le projet a couvert l’ensemble du processus, de la recherche sur les matériaux au développement technologique, jusqu’à la fabrication et aux essais en conditions simulées. L’amélioration de la résine époxy contribue notamment à ouvrir la voie à des solutions satellitaires plus légères, plus résistantes et mieux adaptées aux conditions de déploiement au Vietnam.

Le Docteur Le Xuan Huy, directeur général adjoint du Centre spatial national du Vietnam, a souligné que ces travaux s'inscrivent dans une démarche d'accumulation de compétences technologiques essentielles.

Selon lui, bien que ces résultats nécessitent encore des évaluations complémentaires selon les spécificités de chaque mission, ils marquent une étape importante dans le renforcement des capacités endogènes du pays et dans l’ambition à long terme du Vietnam de devenir un acteur autonome dans le domaine des technologies spatiales. -VNA

#Technologie spatiale #Académie nationale des sciences et des technologies #nouveau matériau composite
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