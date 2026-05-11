Le Vietnam accélère la modernisation de sa diplomatie sous l’impulsion du gouvernement

​Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de développer un secteur diplomatique complet, moderne et professionnel lors d’une réunion de travail avec le ministère des Affaires étrangères, le 11 mai à Hanoï, afin d’évaluer les performances récentes du ministère et de discuter des tâches clés, urgentes et stratégiques à venir.

Le Minh Hung a souligné que le 14ᵉ Congrès national du Parti avait inscrit la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale parmi ses « tâches régulières et essentielles », témoignant d’une évolution majeure de la pensée stratégique et de la haute considération du Parti pour la diplomatie.​

Il a noté qu’à la suite de la restructuration de l’appareil organisationnel du système politique, le ministère des Affaires étrangères avait assumé le rôle de gestionnaire étatique unifié des affaires extérieures, tout en conseillant le Parti et l’État sur les orientations stratégiques et en coordonnant la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.

Le Premier ministre a déclaré que l'évolution rapide, complexe et imprévisible de la situation mondiale affecte directement le Vietnam par le biais de canaux de plus en plus multidimensionnels et intersectoriels, exigeant une plus grande proactivité, une meilleure prévision stratégique et des réponses politiques adaptées.

Le chef du gouvernement a salué les efforts du ministère en matière de maintien de la paix et de la stabilité, de renforcement des relations avec les partenaires, de contribution à la pensée du Parti sur la politique étrangère, de mobilisation des ressources extérieures pour le développement, d'expansion des marchés pour les produits vietnamiens et de renforcement du rayonnement international du pays.

Il a également souligné les lacunes à combler, notamment en matière de prévision stratégique, de conseil en matière de politiques publiques, d'expansion des marchés et de coordination interministérielle.

Concernant les priorités futures, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de bâtir une organisation du Parti intègre et forte au sein du ministère, tout en accordant une attention particulière à la protection politique intérieure, en particulier dans les domaines stratégiques clés.

Il a exhorté les organismes compétents à institutionnaliser sans délai les orientations de politique étrangère adoptées lors du 14e Congrès national du Parti en plans, projets, et mesures concrets, notamment la résolution du Bureau politique relative à la mise en œuvre de la ligne de politique étrangère du Congrès, la résolution 59 sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte et les résolutions stratégiques connexes.

Le Premier ministre a demandé que ces tâches soient soumises au gouvernement entre mai et le deuxième trimestre 2026, accompagnées des documents d'orientation nécessaires à leur mise en œuvre immédiate.

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Le Premier ministre Le Minh Hung préside une séance de travail avec ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA

Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de se coordonner avec les ministères concernés afin de revoir et de modifier la réglementation relative à ses fonctions, ses missions et sa structure organisationnelle, tout en élaborant des mécanismes d’évaluation des fonctionnaires fondés sur des indicateurs clés de performance (KPI) et en créant des cadres de gestion des activités économiques extérieures, de promotion des investissements, du tourisme et de diplomatie technologique.

​Le Premier ministre a également appelé à des réformes globales et substantielles de l’organisation des activités diplomatiques de haut niveau, afin d’en accroître l’efficacité et de mieux les aligner sur les intérêts du Vietnam et les priorités de ses partenaires.​

Il a enjoint le ministère d'accélérer sa transformation numérique et de mettre en place un système de gestion numérique pour suivre la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, notamment ceux conclus lors des visites de haut niveau.

Parallèlement, le ministère a été chargé d'améliorer la qualité de la recherche stratégique et des prévisions afin d'appuyer les politiques publiques et de préserver la sécurité et le développement national, en particulier pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres et opérer une transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.​

Les représentations vietnamiennes à l’étranger ont été invitées à intensifier leurs efforts de développement commercial et à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, des sciences, des technologies et du travail.

L’Académie diplomatique du Vietnam a été chargée de se concentrer sur la formation de cadres qualifiés, le renforcement de la recherche stratégique et le développement d’une coopération accrue avec les universités, les instituts de recherche et les experts nationaux et internationaux afin d’améliorer ses capacités de conseil en politiques publiques.

Lors de cette réunion, le Premier ministre Hung a également donné son avis sur plusieurs propositions du ministère, notamment la finalisation urgente d’un décret encadrant les mécanismes et politiques visant à renforcer l’efficacité de l’intégration internationale, conformément à la Résolution 250/2025/QH15 de l’Assemblée nationale.

Il a par ailleurs chargé le ministère des Affaires étrangères de collaborer avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à l’élaboration d’une stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2045, en vue de sa présentation au troisième trimestre 2026. -VNA

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