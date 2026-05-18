Économie

Une nouvelle stature issue de puissants groupes économiques

La résolution 68-NQ/TW scelle l'ambition du Vietnam pour 2030 : densifier son tissu entrepreneurial à 2 millions d’unités et faire émerger 20 géants capables de rivaliser dans les chaînes de valeur mondiales.

Les infrastructures du parc industriel Thang Long 3, dans la province de Phu Tho, sont complètes et modernes, offrant un environnement propice aux investissements des entreprises. Photo : VNA
Les infrastructures du parc industriel Thang Long 3, dans la province de Phu Tho, sont complètes et modernes, offrant un environnement propice aux investissements des entreprises. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé, promulguée en mai 2025, fixe pour objectif d'atteindre, d’ici 2030, un total de 2 millions d'entreprises actives, dont au moins 20 grandes entités intégrées aux chaînes de valeur mondiales.

Par la suite, la Résolution 79-NQ/TW de janvier 2026 sur le développement de l'économie d'État ambitionne de placer, d’ici 2030, 50 entreprises publiques dans le top 500 de l'Asie du Sud-Est et une à trois entreprises dans le top 500 mondial.

Parallèlement, le pays s'attache à bâtir des groupes économiques d'État puissants, dotés de technologies modernes et d’une compétitivité internationale accrue, pour jouer un rôle de pionnier et entraîner les entreprises nationales pour participer profondément à des chaînes de production et d'approvisionnement mondiaux, notamment dans les secteurs stratégiques de l'économie.

Selon Dau Anh Tuan, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), après 40 ans de Doi Moi (Renouveau), du 1986-2026, le Vietnam a vu naître des groupes d'envergure dans divers secteurs clés. Dans l’industrie manufacturière, Truong Hai (THACO) a édifié un écosystème automobile et mécanique à Quang Nam, figurant parmi les plus grandes d'Asie du Sud-Est. Le cas de VinFast est particulièrement remarquable. En tant que premier constructeur de véhicules électriques du pays, il a implanté une usine géante à Hai Phong, s'est coté au Nasdaq et commercialise ses modèles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. De son côté, le groupe Hoa Phat, issu d'un petit atelier de mobilier, est devenu le premier sidérurgiste d'Asie du Sud-Est, exportant des millions de tonnes d'acier chaque année.

Dans les technologies, FPT s'est imposé comme un leader régional de la transformation numérique, présent dans des dizaines de pays. Dans le secteur de la consommation, Vinamilk a porté la marque laitière vietnamienne vers plus de 50 nations avec des standards internationaux, tandis que Masan a développé un écosystème intégré allant de l'agroalimentaire au commerce de détail. Ces réussites prouvent que le secteur privé vietnamien peut bâtir des marques nationales compétitives à l'échelle régionale.

Par ailleurs, dans les infrastructures, Vingroup a réalisé des projets urbains và industriels sans précédent, tandis que Sun Group và BRG ont investi des milliards de dollars dans les complexes touristiques và aéroportuaires, transformant le visage économique de nombreuses régions.

Toutefois, Dau Anh Tuan estime que malgré un total de près de 1,1 million d'entreprises fin 2025, cette force reste « nombreuse mais pas encore vigoureuse, étendue mais manquant de profondeur ».

Nguyen Duc Hien, chef adjoint de la Commission centrale des stratégies et des politiques du Parti, note qu’une majorité d'entreprises dépendent encore trop des capitaux extérieurs. Pour devenir un pays industriel moderne d’ici 2045, le Vietnam doit impérativement disposer de groupes concentrés dans l'industrie.

L'expert Tran Dinh Thien soutient cette vision, affirmant qu'une puissance économique repose sur des piliers capables de guider l'économie nationale face aux fluctuations mondiales. Il appelle à des politiques ciblées sur les entreprises locomotives pour générer des effets d’entraînement.

Nguyen Canh Cuong, enseignant de l'Université de l'Economie, l'Université nationale du Vietnam de Hanoï, a cité les exemples du Japon, de la République de Corée et de la Chine, dont le succès repose sur des secteurs stratégiques, des investissements continus, le développement de clusters industriels et de chaînes d’approvisionnement. -VNA

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#groupes économiques #Résolution 68 #secteur privé
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