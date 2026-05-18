Économie

Ho Chi Minh-Ville mise sur la consommation intérieure pour relancer son commerce de détail

En hausse de 16 % sur les quatre premiers mois de l'année, le marché de détail d’Ho Chi Minh-Ville retrouve des couleurs et atteint un pic inédit depuis un an. Cette percée propulse la ville vers son objectif stratégique : verrouiller une croissance à deux chiffres pour le secteur du commerce et des services en 2026.

Au supermarché GO! à Tra Vinh. Photo : VNA
Au supermarché GO! à Tra Vinh. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le marché de détail à Ho Chi Minh-Ville affiche des signes positifs de reprise, avec une hausse de 16 % du total des ventes au détail de biens et des revenus issus des services de consommation au cours des quatre premiers mois de l’année, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis un an. Cette dynamique renforce les espoirs d’atteindre une croissance à deux chiffres pour le secteur du commerce et des services de la mégapole du Sud en 2026.

​La relance de la consommation intérieure s’impose comme l’un des principaux moteurs de la croissance nationale. À la suite des orientations fixées par le gouvernement dans la Résolution 88/NQ-CP sur le développement du marché intérieur et la promotion de la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens », de nombreuses entreprises de vente au détail ont accéléré l’extension de leurs réseaux, investi dans les nouvelles technologies et modernisé leurs chaînes d’approvisionnement.

​Selon les experts, le potentiel de croissance ne réside plus uniquement dans le centre-ville, mais se déplace vers de nouveaux espaces de consommation tels que les périphéries, les zones industrielles, les cités urbaines satellites et les systèmes de vente au détail modernes intégrés à la logistique et aux technologies d'expérience client.

La transformation numérique modifie également en profondeur l’expérience d’achat. Depuis le début de l’année 2026, le groupe Menas a introduit des robots dans ses supermarchés Mena Gourmet afin d’assister les clients, de présenter les promotions et de les guider dans les rayons. Selon Ngo Xuan Bang, directeur technologique du groupe, cette innovation a suscité un vif intérêt auprès des consommateurs, augmentant significativement le volume des transactions par panier.

Parallèlement, l'exploitation des zones périphériques est devenue une solution stratégique face à la saturation du centre urbain. Saigon Co.op a inauguré fin 2025 le centre Co.op Thong Nhat à Di An, portant à trois le nombre de ses hypermarchés dans la zone de Binh Duong.

Nguyen Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, souligne que cette expansion vise à combler les vides de la distribution moderne en banlieue où la demande pour les produits vietnamiens reste forte. La stratégie repose sur la connectivité régionale, ciblant les ouvriers dans les zones industrielles de Binh Duong tout en exploitant les avantages portuaires et logistiques de Ba Ria - Vung Tau pour réduire les coûts opérationnels.

Les grandes chaînes de distribution réorganisent également leurs offres en renforçant la présence des produits nationaux et des articles labellisés OCOP, dans le but de maîtriser les prix et de stimuler davantage la consommation. Selon le Service de l’Industrie et du Commerce de Ho Chi Minh-Ville, l’élargissement des réseaux de distribution contribue à fluidifier l’acheminement des marchandises entre producteurs et consommateurs.

Nguyen Minh Hung, responsable au sein de ce service, souligne que les programmes de stabilisation des prix ne se limitent plus à des opérations de vente itinérantes, mais s’implantent désormais durablement dans les zones périphériques.

Pour Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint de ce service, faciliter l'accès aux marchandises permet aux entreprises d'accroître leurs ventes tout en satisfaisant les besoins des citoyens.

Dans un contexte où la consommation intérieure demeure un levier de croissance vital, l’exploitation efficace de ces nouveaux segments de marché jouera un rôle décisif pour permettre au secteur du commerce de Ho Chi Minh-Ville d'atteindre ses objectifs ambitieux cette année.-VNA

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