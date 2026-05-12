Les entreprises vietnamiennes intensifient leur expansion internationale

Hanoi (VNA) – L’international n’est plus une simple opportunité mais une véritable nécessité stratégique pour les entreprises vietnamiennes désireuses de développer leur activité en diversifiant leurs clients et en accédant à de nouveaux marchés étrangers.



Au-delà du simple développement commercial, se lancer à l’étranger est un puissant levier de croissance et un gage de performance. L’une des entreprises vietnamiennes qui ont franchi le pas, le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) a étendu ses activités vers 16 pays dans l’espace de deux décennies.



L’empreinte géographique de l’entreprise reste forte. Parmi les dix pays où Viettel a investi, le groupe occupe la position de leader sur sept d’entre eux : Unitel (Laos), Metfone (Cambodge), Mytel (Myanmar), Telemor (Timor oriental), Lumitel (Burundi), Natcom (Haïti) et Movitel (Mozambique).



Sur l’un des marchés les plus concurrentiels, le Pérou, Viettel a également réalisé une performance remarquable : sa filiale locale, Bitel, s’est hissée à la deuxième place, deux ans avant l’échéance prévue. Le groupe est aussi un fournisseur de services 5G au Laos, au Cambodge, au Timor-Leste, au Burundi et en Tanzanie.



En 2025, Viettel a consolidé sa position de leader international avec un chiffre d’affaires à l’étranger atteignant 3,34 milliards de dollars, marquant ainsi la neuvième année consécutive de croissance à deux chiffres pour ce géant vietnamien sur les marchés internationaux.



À l’avenir, Viettel entend passer d’un modèle d’investissement à l’étranger à une stratégie commerciale mondiale (Go Global 2.0).



Alors que Viettel s’est jusqu’à présent projeté à l’étranger principalement avec ses activités de télécommunications, la prochaine étape sera l’internationalisation, "Go Global", en s’appuyant sur les capacités combinées d’un conglomérat industriel de haute technologie, a fait savoir Dào Xuân Vu, président du conseil d’administration de Viettel Global Investment JSC (Viettel Global).



La croissance future du groupe reposera sur quatre piliers principaux : consolidation des télécommunications traditionnelles, promotion des services numériques, exploration de nouveaux secteurs d’activité et développement de marchés dans les régions potentielles, a-t-il indiqué.



Plusieurs marchés internationaux de Viettel, dont le Timor-Leste, la Tanzanie, le Burundi et le Cambodge, se sont vu attribuer des fréquences supplémentaires de nouvelle génération, jetant ainsi les bases du déploiement d’infrastructures technologiques avancées et du développement des opportunités commerciales.



Le groupe ne se limite pas au secteur des télécommunications. Il a lancé ses services logistiques au Laos, envisagé deux autres marchés potentiels que sont le Cambodge et le Myanmar, développé ses services numériques et financiers avec la création de NatTransfer en Haïti, tout en sondant de nouveaux marchés tels que la République dominicaine, le Panama et l’Équateur.



Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) a officiellement lancé VNPT AI, une nouvelle filiale dédiée à la recherche et au développement des technologies d’intelligence artificielle.



Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie du groupe visant à concentrer ses ressources sur le développement de l’IA, un domaine identifié par le Vietnam comme l’une de ses technologies stratégiques nationales.



L’entreprise se concentrera sur le développement de l’écosystème de l’IA et de l’IA générative, avec pour objectif principal de commercialiser ses produits d’IA à l’international, en commençant par les États-Unis, le Japon, la République de Corée et d’autres marchés potentiels, a dévoilé son directeur Nguyên Tiên Cuong.



VNPT AI ambitionne également de devenir la marque leader en IA au Vietnam, jouant ainsi un rôle moteur dans la stratégie de développement à long terme du groupe, a-t-il ajouté.



Sur la bonne voie à l’international

Le drapeau national vietnamien flotte sur une station de base de télécommunications construite au milieu du terrain montagneux accidenté au Pérou. Photo: NDEL

Un nouveau programme national, récemment approuvé, devrait renforcer le cadre institutionnel permettant aux entreprises vietnamiennes de se développer à l’international, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour approfondir l’intégration économique mondiale.



Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé la décision 626/QD-TTg approuvant le programme Going Global pour la période 2026-2030. Cette initiative est perçue comme une mesure stratégique visant à soutenir le secteur privé dans l’accroissement de sa présence internationale de manière plus globale, efficace et durable, tout en s’intégrant plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.



Dans le cadre de ce programme, le Vietnam vise à former un vivier d’entreprises compétitives à l’échelle mondiale. D’ici 2030, au moins 10 000 entreprises devraient bénéficier d’une formation en matière d’investissement et d’opérations commerciales internationales, tandis que 1 000 autres se verront proposer un accompagnement en matière de conseil pour élaborer des stratégies d’expansion à l’étranger.



Au moins 100 entreprises bénéficieront d’un soutien intensif et complet pour investir à l’étranger, dont environ 30 % devraient prendre la forme de fusions-acquisitions, reflétant une évolution des stratégies vers une entrée sur le marché plus sophistiquée.



Cent autres entreprises bénéficieront d’un soutien tout au long de la chaîne de valeur – de la R&D à la production, en passant par la distribution et le développement de marques à l’échelle mondiale – leur permettant ainsi de s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Au moins vingt grandes entreprises de secteurs stratégiques devraient jouer un rôle moteur au sein de réseaux régionaux et mondiaux.



Le programme priorise le commerce numérique, avec un soutien apporté à au moins 100 entreprises pour leurs activités sur les plateformes de commerce électronique transfrontalières, dont 10 visent un chiffre d’affaires à l’exportation en ligne supérieur à 10 millions de dollars.



Pour ce faire, le gouvernement mettra en œuvre cinq mesures clés : l’amélioration de la réglementation, le renforcement des capacités des entreprises, la promotion des investissements à l’étranger (notamment les fusions-acquisitions) et le développement de la participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales, en mettant l’accent sur la technologie, les données et l’innovation.



Le programme se focalise sur l’élimination des obstacles institutionnels à travers la simplication des procédures, l’amélioration de l’accès au financement, aux technologies et aux données de marché, et l’harmonisation de la réglementation avec les normes internationales afin de réduire les risques liés à l’expansion à l’étranger. Il encourage également les investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée où le Vietnam dispose d’atouts, notamment les réseaux de distribution à l’international, les entrepôts, les zones industrielles, les systèmes de vente au détail et les pôles de recherche et développement et de services.



La priorité sera accordée aux entreprises innovantes et technologiquement performantes, dotées de modèles économiques mondiaux évolutifs, notamment les start-ups, en particulier celles capables de piloter les chaînes de valeur.



Cette politique intervient alors que les entreprises vietnamiennes ont investi plus de 1,36 milliards de dollars à l’étranger en 2025, en hausse de 88,7% sur un an, et 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit 2,3 fois plus élevé qu’à la même période l’an dernier.



Dans un contexte de forte croissance du commerce extérieur avec un volume total des échanges commerciaux atteignant environ 344,17 milliards de dollars.

au cours des quatre premiers mois de 2026, en hausse de 24,2 % en glissement annuel, ce programme devrait ouvrir de nouvelles perspectives à l’étranger, renforcer la compétitivité et consolider la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. – VNA



