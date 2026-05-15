Le Vietnam renforce la compétitivité de son marché immobilier

Hanoï (VNA) - Selon la dernière évaluation de Savills World Research sur les régions susceptibles d’afficher la croissance la plus rapide et la plus durable au monde, le Vietnam figure officiellement parmi les 20 principaux pôles de croissance de la région Asie-Pacifique (APAC).



Le rapport évalue les perspectives économiques de 245 villes à l’horizon 2035 sur la base d’indicateurs clés tels que la croissance du PIB, l’accumulation de richesse individuelle, le taux de dépendance démographique et les flux migratoires.



Les résultats positifs du Vietnam reflètent la combinaison des investissements directs étrangers (IDE) de qualité, des investissements durables dans les infrastructures et des avantages démographiques. Dans le classement régional, Ho Chi Minh-Ville se distingue comme la deuxième ville connaissant la croissance la plus rapide, tandis que Hanoï se classe cinquième, grâce à une stratégie d’investissement dans les infrastructures bien structurée et à l’expansion rapide de la classe moyenne.



Selon les experts de Savills Vietnam, l’intégration du Vietnam dans le Top 20 des pôles de croissance les plus dynamiques de l’APAC confirme davantage son attractivité auprès des entreprises internationales, stimulant ainsi l’expansion des bureaux et des activités commerciales des locataires régionaux et mondiaux.



Toutefois, parallèlement aux opportunités d’expansion, la complexité de la gestion opérationnelle s’accroît. À mesure que les implantations des locataires se multiplient et se dispersent géographiquement, les exigences en matière de conformité ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), de transparence des coûts, d’uniformité de la qualité des services et de fiabilité des données opérationnelles augmentent également.



Ainsi, l’efficacité opérationnelle devient une priorité essentielle, non seulement pour soutenir la croissance, mais aussi pour garantir que les bureaux répondent aux normes internationales dans un marché en rapide évolution.



Le modèle de gestion intégrée des installations (Integrated Facilities Management - IFM) permet de regrouper l’ensemble des activités de gestion opérationnelle dans un système intégré, avec un partenaire unique chargé de la performance globale, de la coordination des prestataires de bout en bout et de la fourniture de rapports transparents sur l’ensemble des sites. Les entreprises locataires bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité, d’un contrôle renforcé et d’une plus grande sécurité dans leur stratégie d’expansion.



Dans un contexte où le Vietnam affirme sa position parmi les principaux pôles de croissance de la région Asie-Pacifique, l’application de solutions de gestion intégrée et de normalisation devrait jouer un rôle de plus en plus important dans le renforcement de l’adaptabilité et de la compétitivité du marché immobilier à l’échelle mondiale. -VNA