Le Vietnam privilégie des IDE sélectifs et durables

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Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien poursuivra le perfectionnement du cadre institutionnel et l’amélioration substantielle du climat des affaires, tout en accordant la priorité aux projets de haute technologie, d’innovation, respectueux de l’environnement et étroitement liés aux entreprises nationales.

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C’est ce qu’a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du Forum Vietnam Connect 2026, organisé dans l’après-midi du 13 mai à Hanoï.

Le Vietnam continuera également à développer les industries de soutien, les infrastructures stratégiques et les ressources humaines de haute qualité afin d’attirer les flux d’investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang et des délégués lors du Forum. Photo : VNA

Le forum, placé sous le thème « Économie à capitaux étrangers et secteur privé national : unir les forces pour impulser une croissance durable dans une nouvelle phase », était coorganisé par l’Institut de recherche sur les politiques et les stratégies (IPSS), l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et l’Association des entreprises à investissements étrangers.

L’événement a réuni plus de 300 participants, dont des représentants des ministères, des collectivités locales, des associations de promotion du commerce et de l’investissement, des groupes d’IDE, des entreprises privées vietnamiennes ainsi que de nombreux experts économiques.

Les discussions ont porté principalement sur les opportunités d’attirer les flux d’IDE de nouvelle génération dans les secteurs prioritaires du Vietnam, ainsi que sur les solutions destinées à renforcer les retombées positives du secteur des IDE sur l’économie nationale, notamment à travers le transfert de technologies, l’augmentation du taux d’intégration locale et une participation accrue des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que le monde traversait une période de profondes mutations marquée par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles. La concurrence stratégique entre les grandes puissances s’intensifie, tandis que la restructuration des chaînes d’approvisionnement, la transition verte, la transformation numérique, le développement de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des données et des technologies stratégiques redéfinissent fondamentalement les modes de coopération et de compétition économiques à l’échelle mondiale.

Selon lui, ce contexte représente à la fois un défi et une opportunité majeure pour le Vietnam, qui cherche à repositionner son rôle dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et à renouveler ses moteurs de croissance sur la base des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement du secteur privé.

Le vice-Premier ministre a indiqué que le secteur des IDE demeurait l’un des principaux moteurs de l’économie vietnamienne. À ce jour, le Vietnam compte plus de 46.500 projets d’IDE en vigueur, représentant un capital enregistré total de plus de 543 milliards de dollars. Les capitaux effectivement décaissés atteignent environ 357,6 milliards de dollars.

Le secteur des IDE contribue actuellement à plus de 20% du PIB, à environ 70% des exportations du pays et génère des millions d’emplois. Dans un contexte de ralentissement des flux mondiaux d’IDE dans plusieurs régions du monde, le Vietnam continue de figurer parmi les principales destinations d’investissement de l’ASEAN.

Selon Nguyễn Văn Thắng, cette situation reflète la confiance de la communauté internationale des affaires dans la stabilité sociopolitique du Vietnam ainsi que dans les perspectives de développement et l’environnement d’investissement du pays.

Ces dernières années, le Vietnam a notamment enregistré l’arrivée et l’expansion de nombreux grands groupes opérant dans les domaines de l’électronique, des semi-conducteurs, des hautes technologies, de l’énergie, de la logistique, de la finance, de l’innovation et des services modernes, contribuant ainsi à la formation de nouveaux écosystèmes industriels et chaînes d’approvisionnement au Vietnam.

Toutefois, le vice-Premier ministre a reconnu que la qualité des liens entre le secteur des IDE et les entreprises vietnamiennes demeurait en deçà des attentes. De nombreuses entreprises locales restent positionnées sur des segments à faible valeur ajoutée, tandis que le taux d’intégration locale dans certains secteurs industriels reste limité. Les capacités d’absorption technologique et d’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ne répondent pas encore pleinement aux exigences actuelles.

Selon lui, dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam entend passer d’une politique d’attraction massive des IDE à une coopération d’investissement plus sélective, qualitative, efficace et durable. Les critères prioritaires porteront sur la technologie, l’innovation, la valeur ajoutée, l’utilisation efficace des ressources foncières, la protection de l’environnement et les liens avec les entreprises nationales.

Le gouvernement vietnamien continuera également à faire évoluer son mode de gestion vers une logique de service au développement, à renforcer l’efficacité de la gestion publique du secteur des IDE et à garantir un équilibre harmonieux entre les intérêts de l’État, des investisseurs et de la population.

Le vice-Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam créerait toutes les conditions favorables pour permettre aux investisseurs étrangers d’opérer durablement, efficacement et conformément à la loi dans le pays, tout en sanctionnant fermement les pratiques de transfert de prix, les fraudes commerciales, les violations environnementales, l’utilisation de technologies obsolètes et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Il a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pour atteindre cet objectif, le pays devra mettre en place un nouveau modèle de croissance fondé sur l’innovation, les technologies modernes, des ressources humaines qualifiées et une synergie efficace entre le secteur des IDE et l’économie nationale.

Nguyên Van Thang a exprimé le souhait que les investisseurs étrangers continuent d’accompagner le Vietnam sur le long terme, non seulement en tant que destination d’investissement, mais aussi comme partenaire stratégique de développement au sein des chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, il a appelé les entreprises vietnamiennes à renouveler leur mode de pensée, à renforcer leurs capacités de gestion, leurs compétences technologiques et leur aptitude à coopérer afin de s’intégrer plus profondément dans les réseaux de production et les chaînes d’approvisionnement internationales.

Selon le vice-Premier ministre, grâce à une coopération étroite et à une complémentarité accrue entre le secteur des IDE et l’économie nationale, le Vietnam sera en mesure de créer un nouvel élan en faveur d’une croissance rapide et durable au cours de la prochaine phase de développement.- VNA

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