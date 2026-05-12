Lutte contre la contrebande : Près de 1.500 affaires pénales engagées en seulement quatre mois

Hanoi (VNA) - Près de 1.500 affaires pénales ont été engagées en seulement quatre mois, illustrant la détermination des autorités vietnamiennes à intensifier la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon.

Selon le Comité national de pilotage 389, les forces compétentes ont détecté et traité près de 44.000 affaires liées à la contrebande, aux pratiques commerciales frauduleuses et aux produits contrefaits au cours des quatre premiers mois de 2026. Au total, 1.464 affaires ont donné lieu à des poursuites judiciaires impliquant 2.277 suspects.

Ces chiffres témoignent à la fois de l’ampleur persistante du phénomène et du renforcement des opérations de contrôle menées par les autorités centrales et locales.

Les statistiques publiées montrent une hausse de plus de 208 % des affaires de commerce et de transport de marchandises prohibées ou introduites illégalement sur le marché par rapport à la même période de l’année précédente. Les infractions liées à la contrefaçon et aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle ont, quant à elles, progressé de plus de 167 %.

Les produits contrefaits touchent désormais de nombreux secteurs, allant des cosmétiques, compléments alimentaires et médicaments aux biens de consommation courante, intrants agricoles et produits commercialisés en ligne.

Alors que la contrebande était autrefois principalement associée aux zones frontalières, aux pistes informelles ou aux entrepôts de stockage, les réseaux illicites se déplacent désormais massivement vers l’espace numérique. Les plateformes de commerce électronique, les ventes en direct sur les réseaux sociaux et les services de livraison rapide sont de plus en plus utilisés pour écouler des marchandises contrefaites ou d’origine indéterminée à un rythme particulièrement soutenu.

Face à cette évolution, les autorités vietnamiennes ont renforcé leur approche préventive et proactive. Outre les contrôles dans les marchés traditionnels, les entrepôts et les axes logistiques, les services compétents intensifient également la surveillance des activités commerciales sur les plateformes numériques. Cette adaptation des méthodes de contrôle répond à la mutation constante des formes de fraude et des modes opératoires utilisés par les contrevenants.

Les autorités soulignent également l’amélioration de la coordination interinstitutionnelle. Les services de gestion du marché, les forces de police, les douanes, les services fiscaux et les gardes-frontières multiplient les échanges d’informations et les opérations conjointes visant les réseaux organisés soupçonnés d’activités illicites à grande échelle.

Au-delà de la répression des infractions individuelles, cette campagne s’inscrit dans une démarche plus large visant à préserver l’ordre du marché, protéger les consommateurs et garantir un environnement concurrentiel équitable pour les entreprises respectant la législation.

Les autorités estiment que chaque lot de marchandises contrefaites découvert représente non seulement une perte pour les finances publiques, mais contribue également à éroder la confiance des consommateurs. Les risques sont jugés particulièrement préoccupants pour les produits directement liés à la santé publique, tels que les médicaments, les compléments alimentaires ou les cosmétiques, dont les conséquences peuvent être graves et durables.

Dans un contexte marqué par l’essor rapide du commerce électronique, les autorités reconnaissent que la lutte contre la contrebande et la contrefaçon demeure un défi majeur.

Toutefois, l’ouverture de près de 1.500 procédures pénales depuis le début de l’année envoie, selon les responsables, un message clair : aucune zone de non-droit ni aucune exception ne sera tolérée dans la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les produits contrefaits.

Les autorités considèrent qu’une application rigoureuse de la loi constitue une condition essentielle pour renforcer la transparence du marché et consolider la confiance des entreprises engagées dans des activités économiques légales et durables. -VNA

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