Économie

Résolution n° 68 : un signal de confiance pour les investisseurs au Vietnam

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon, a souligné que si de nombreuses entreprises japonaises disposent de capitaux importants et de technologies de pointe, elles ont tendance à se montrer prudentes lorsqu'elles s'implantent sur de nouveaux marchés. Ce qu'elles recherchent avant tout, ce ne sont pas seulement des incitations, mais la confiance dans la stabilité des politiques et les perspectives à long terme.

Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon. Photo: VNA
Cao Dinh Thanh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - La Résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique du Parti relative au développement du secteur privé ouvre non seulement des opportunités d’investissement, mais renforce surtout la confiance dans la trajectoire de développement à long terme du Vietnam, selon Cao Thanh Dinh, fondateur et PDG d’ANPz Co., Ltd (All Nippon Partners) au Japon.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Cao Thanh Dinh a déclaré qu’après un an d’application, la résolution a envoyé un signal positif aux investisseurs en confirmant le rôle essentiel du secteur privé dans un développement durable et à long terme.

Il a souligné que si de nombreuses entreprises japonaises disposent de capitaux importants et de technologies de pointe, elles ont tendance à se montrer prudentes lorsqu'elles s'implantent sur de nouveaux marchés. Ce qu'elles recherchent avant tout, ce ne sont pas seulement des incitations, mais la confiance dans la stabilité des politiques et les perspectives à long terme.

S'appuyant sur son expérience en matière de conseil et de facilitation des investissements entre entreprises vietnamiennes et japonaises, Cao Thanh Dinh a déclaré que la Résolution n°68 témoigne d'une évolution positive des mentalités en matière de développement.

Cependant, les entreprises, notamment les jeunes pousses et les petites et moyennes entreprises, attendent toujours des améliorations concrètes dans sa mise en œuvre, en particulier en termes de cohérence des politiques, de délais de traitement administratif et de prévisibilité de l'environnement juridique.

Du point de vue de la diaspora vietnamienne, Cao Thanh Dinh a souligné que celle-ci peut apporter non seulement des ressources financières, mais aussi servir de pont pour le transfert de connaissances, de technologies et de modèles de gouvernance, ainsi que pour la coopération internationale. Il a ajouté qu’avec des mécanismes de connectivité plus efficaces, les Vietnamiens de l’étranger pourraient contribuer à accélérer l’apprentissage et à promouvoir une coopération plus efficace entre le Vietnam et les économies avancées comme le Japon.

Quant aux défis rencontrés, il a estimé que le problème majeur ne réside pas dans l'absence de cap politique, mais dans le décalage entre les intentions politiques et la réalité. Les entreprises restent préoccupées par les incohérences de mise en œuvre, la longueur des procédures administratives et le manque de clarté des procédures.

Pour les investisseurs japonais en particulier, la prévisibilité est essentielle. Ils sont capables de surmonter les difficultés, mais restent vigilants face à l'ambiguïté et aux changements réglementaires imprévus.De même, bien que de nombreux Vietnamiens de l’étranger possèdent l’expertise, les réseaux et une forte volonté de contribuer, les mécanismes existants ne facilitent pas encore pleinement leur engagement ni ne permettent de traduire leur potentiel en partenariats concrets.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement national, Cao Thanh Dinh a exprimé l’espoir que le pays poursuive ses réformes avec plus de vigueur tout en mettant en place des mécanismes plus efficaces pour renforcer les liens avec la communauté vietnamienne de l’étranger, notamment dans les domaines de la technologie, de l’investissement et du commerce international.

Pour l’avenir, il a souligné que la compétitivité mondiale se définit de plus en plus non pas par les coûts ou les incitations, mais par la qualité de l’environnement des affaires et des institutions. Un cadre réglementaire transparent, stable et fiable, a-t-il déclaré, permettra non seulement aux entreprises nationales de prospérer, mais aussi au Vietnam d’attirer des flux d’investissements internationaux plus importants. -VNA

#Résolution n°68 #Japon
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