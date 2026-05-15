Tourisme

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel

Ces vergers ont été sélectionnés parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA
Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Afin de promouvoir la marque du litchi « thiêu » tout en développant l’agrotourisme, la Sous-direction de la culture et de la protection des végétaux de la province de Bac Ninh a sélectionné 36 vergers de litchis destinés à accueillir les visiteurs durant la saison de récolte 2026.

Ces exploitations couvrent une superficie totale de 36,1 hectares, pour une production estimée à environ 315,9 tonnes. Elles ont été sélectionnées parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.

Les vergers retenus sont répartis dans huit communes et quartiers réputés pour la culture du litchi : Tan Son, Phuong Son, Son Hai, Kien Lao, Luc Ngan, Phuc Hoa, Chu et Nam Duong. La commune de Phuc Hoa compte le plus grand nombre de vergers sélectionnés, avec neuf exploitations couvrant 6,8 hectares, tandis que le quartier de Phuong Son en recense cinq sur une superficie de 6 hectares.

Selon le Centre de culture et de promotion touristique de Bac Ninh, ces sites doivent répondre aux exigences du tourisme expérientiel, notamment le respect des référentiels VietGAP, GlobalGAP ou de l’agriculture biologique, ainsi que la capacité à s’intégrer dans des circuits reliant sites historiques, villages de métiers et paysages naturels. Les infrastructures telles que les parkings, la signalisation, les sanitaires et la gestion des déchets sont également prises en compte. Les propriétaires sont encouragés à présenter aux visiteurs l’histoire, la culture locale et les techniques traditionnelles de culture du litchi…

Les variétés proposées sont diversifiées, notamment le litchi « thiêu », le litchi « u hong » et le litchi hybride Thanh Ha, tous bénéficiant de codes de zones de culture destinés au marché national et à l’exportation.

Cette initiative illustre l’orientation visant à associer production agricole et services touristiques, tout en valorisant le potentiel du tourisme écologique. Elle permet également aux agriculteurs d’accroître la valeur économique de leurs terres en développant des activités touristiques et des services sur place.

Pour cette saison, les autorités prévoient de relier ces vergers à des destinations emblématiques telles que Tay Yen Tu, la pagode Vinh Nghiem ou le village d’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho, afin de créer des circuits touristiques saisonniers originaux. Les propriétaires sont également encouragés à aménager des espaces de repos, des points de vue pour les photographies et des espaces de présentation des produits locaux.

Les autorités locales accompagneront les exploitants dans l’amélioration des infrastructures d’accueil et renforceront la promotion sur les plateformes numériques afin d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens et étrangers. La sélection de ces 36 vergers devrait contribuer à stimuler la consommation, à augmenter les revenus des producteurs et à développer progressivement un produit emblématique d’agrotourisme pour la province de Bac Ninh.

En 2026, la province de Bac Ninh compte près de 29.800 hectares consacrés à la culture du litchi, pour une production prévisionnelle de plus de 95.000 tonnes, dont 8.200 hectares de litchis précoces et 21.600 hectares de litchis de pleine saison. - VNA

#litchis #agrotourisme #tourisme agricole Bac Ninh
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Sur le même sujet

Le litchi frais vietnamien est présent en Thaïlande depuis quelques années. Photo : VNA

Le Vietnam reste le deuxième producteur de litchis au monde

Le Vietnam se positionne comme le deuxième plus grand producteur mondial de litchis. Ce fruit vietnamien est désormais exporté vers plus de 30 pays et territoires, incluant les marchés les plus exigeants. La production prévue pour 2025 devrait atteindre 303 000 tonnes, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2024.

Les litchis frais vietnamiens dans un supermarché français. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Les premiers litchis frais vietnamiens de 2025 débarquent en France

Les premiers litchis frais de la saison 2025 en provenance du Vietnam sont officiellement arrivés le 6 juin sur le marché français. Plus de deux tonnes de litchis ont atterri à l’aéroport Charles de Gaulle et, en seulement cinq heures. Ces fruits originaires de Thanh Hà (province de Hai Duong) étaient déjà disponibles sur les étals de la boutique Chợ Việt Pháp.

Pour la saison 2025, la production estimée de litchis devrait atteindre environ 303 000 tonnes, soit une hausse de 30 % par rapport à 2024. Photo : tapchicongthuong.vn

Exportation de litchis : le Vietnam renforce sa compétitivité et sa qualité

Pour la saison 2025, la production estimée de litchis devrait atteindre environ 303 000 tonnes, soit une hausse de 30 % par rapport à 2024. Le secteur de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que les autorités locales, ont activement mis en œuvre des solutions pour améliorer la qualité et élargir les marchés de consommation, notamment à l'exportation.

Voir plus

Apparu au début du 20e siècle, le marché flottant de Cai Rang se trouve au croisement des rivières Cân Thơ, Dâu Sâu, Cai Son et Cai Rang. Photo: thamhiemmekong.com

Au fil du marché flottant de Cai Rang, éclatant de couleurs tropicales

L’Association du tourisme de la ville a déclaré que le marché flottant de Cai Rang et le tourisme fluvial sont des caractéristiques emblématiques de Cân Tho. Elle étudie de nouveaux circuits pour relier le marché flottant à d’autres attractions touristiques, en proposant des services variés pour enrichir l’expérience des visiteurs, tels que des dégustations de spécialités culinaires et des spectacles artistiques de différentes régions.

Une partie de la plage de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo : VNA.

Khanh Hoa : L’ambition de devenir un centre touristique balnéaire international

La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, promulguée début 2026, exige de mobiliser la force intrinsèque de la culture pour un développement durable. Pour Khanh Hoa, cette orientation majeure constitue un véritable principe directeur, transformant désormais la culture en « l'âme » du tourisme.

Le train « Connexion des patrimoines du Centre », reliant Hue à Da Nang, propose une expérience sensorielle unique. Photo: nhandan.vn

"Connexion des patrimoines du Centre " : une odyssée culturelle sur rail

Tout au long de cette ligne traversant les régions patrimoniales du Centre, les voyageurs découvrent les couleurs des fleurs saisonnières défilant derrière les fenêtres du train, tandis que les chants populaires résonnent entre mer et montagnes. Dans une atmosphère calme et détendue, les passagers peuvent ainsi explorer plus profondément les traditions culturelles locales.

Des touristes pratiquent le stand-up paddle (Sup) et la plongée en apnée au large de l’archipel Hai Tac, aux larges de la province méridionale de An Giang. Photo : VNA

Le slow travel renforce les liens et redéfinit les tendances touristiques

Plutôt que de se précipiter pour visiter un maximum d’attractions, le slow travel permet aux visiteurs de s’immerger dans la vie locale. Ils peuvent flâner dans un marché de montagne, apprendre à cuisiner un plat traditionnel, faire du vélo dans un village de pêcheurs côtier ou simplement apprécier le rythme paisible de la vie à la campagne.

Le pont d’Or dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang veut s’imposer comme un hub touristique majeur en Asie

Au cours des quatre premiers mois de l’année, Da Nang a accueilli près de 6 millions de visiteurs (+19,2 %), dont 3,4 millions d’étrangers. À l’occasion des récents congés marquant la Fête des rois Hùng, la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que la Journée internationale du Travail (1er mai), Da Nang a enregistré 1,46 million de touristes, générant environ 5.700 milliards de dôngs de recettes.

Grâce à sa politique de visas exceptionnelle, Phu Quoc est une destination sans obstacle pour les voyageurs internationaux. (Photo : Fabl Belek)

Les atouts exclusifs qui distinguent Phu Quoc des autres îles

Entre Bali, les Maldives et Phuket, destinations incontournables du tourisme mondial, l'île de Phu Quoc, dans la province d'An Giang (Sud), se distingue par un atout unique : non seulement elle est magnifique, mais elle est aussi d'une accessibilité remarquable.

Construite par les Français entre 1932 et 1938, la gare de Da Lat constituait autrefois un maillon essentiel de la ligne Phan Rang – Da Lat. Photo: VNA

Da Lat - Trai Mat : un voyage dans le temps sur les rails de la nostalgie

Construite par les Français entre 1932 et 1938, la gare de Da Lat constituait autrefois un maillon essentiel de la ligne Phan Rang – Da Lat, célèbre pour son système de rails à crémaillère unique au monde, une prouesse technique à l’époque partagée uniquement avec la Suisse.

Des touristes étrangers participent avec enthousiasme à une excursion de remise à la mer de bébés tortues à Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : sggp.org.jpg

Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme le principal pôle touristique du Vietnam

En l'espace de neuf jours de festivités – marqués par la commémoration des rois Hung, la fête de la Réunification et le 1er mai –, Hô Chi Minh-Ville a drainé près de 1,7 million de visiteurs et engrangé 8.700 milliards de dôngs, se hissant ainsi au premier rang national tant en termes de fréquentation que de recettes touristiques.