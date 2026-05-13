Seta – Un fil de soie tissant la cuisine cantonaise contemporaine au cœur de Phu Quoc



Hanoï, 13 mai (VNA) – L’union d’une esthétique raffinée et d’une gastronomie cantonaise contemporaine, incarnée par le chef Victor Ho, fait de Seta, au sein de La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, l’une des adresses gastronomiques les plus prisées de Phu Quoc – un lieu que tout fin gourmet se doit de découvrir au moins une fois dans sa vie.



Tirant son nom du mot italien signifiant « soie », Seta propose un voyage élégant et émouvant, inspiré par la légendaire Route de la Soie – ce pont historique reliant la Chine, l’Asie occidentale et la Méditerranée. Ici, cet esprit de connexion transcende le symbolisme et prend vie à travers un cadre immersif où la mise en scène artistique est reine, et où chaque plat est présenté comme un chef-d’œuvre d’une finesse exquise.



En entrant chez Seta, les convives sont transportés dans le manoir privé d'un aristocrate sensible à l'esthétique est-asiatique. Loin de toute opulence ostentatoire, le restaurant séduit les connaisseurs par des détails raffinés : céramiques émaillées ancestrales, peintures de lotus stylisées avec grâce et cloisons finement tissées en truc chi (papier de bambou). Sur ce fond intemporel, des touches d'indigo audacieux et des teintes dorées royales s'entremêlent, évoquant une âme cantonaise résolument contemporaine.



Le véritable enchantement réside dans la transition émotionnelle qui s'opère dès l'encadrement de la fenêtre : tandis que l'intérieur offre un silence méditatif et esthétique, le monde extérieur est le royaume vibrant et coloré de Sunset Town. Ce contraste ne heurte pas ; au contraire, il résonne en parfaite harmonie, créant une douce touche orientale au cœur de la Méditerranée animée.

Les intérieurs de Seta évoquent la demeure raffinée d'un noble passionné d'art et de culture asiatiques. (Photo : Sun Group)





Si l'ambiance est le point de départ d'une odyssée visuelle, la carte de Seta en est la suite magistrale, écrite dans le langage des saveurs. Sous la houlette du chef Victor Ho, natif de la région et fort de plus de 30 ans d'expérience dans de prestigieux établissements étoilés Michelin, chaque plat rend hommage à une philosophie qui consiste à sublimer l'essence même des ingrédients.



La signature culinaire de Seta repose sur une technique irréprochable. Afin de préserver la douceur naturelle des produits, le chef Victor Ho maîtrise la cuisson avec une précision chirurgicale. L'art du wok hei (le souffle du wok) est utilisé avec une grande finesse pour apporter une subtile saveur fumée, ajoutant une profondeur intense tout en garantissant à chaque bouchée une texture croquante, une saveur vive et un moelleux incomparable.



Cette précision se manifeste magnifiquement dans la carte des dim sum du restaurant, notamment grâce au célèbre rituel des 13 étapes. Des har gow (raviolis aux crevettes) aux brioches au porc laqué, les fines pâtes soyeuses renferment une farce succulente, créant une harmonie sublime entre tradition et modernité. Le porc rôti croustillant est tout aussi inoubliable. Sa peau, d'un or éclatant et craquant, contraste avec la chair tendre et savoureuse – un chef-d'œuvre né de la virtuosité du chef dans la maîtrise du feu.



Pour clore le repas, une tasse de thé soigneusement sélectionné invite à la sérénité, purifiant le palais pour savourer pleinement la profondeur de ce voyage culinaire. Ces infusions d'exception, préparées à la perfection, offrent bien plus qu'un simple raffinement gustatif : elles favorisent des échanges intimes et prolongés, tissant des liens entre les convives.



À la tombée de la nuit, l'expérience gastronomique atteint des sommets d'extraordinaire lorsque le ciel de Phu Quoc s'embrase des feux d'artifice spectaculaires des spectacles « Symphonie de la Mer » et « Baiser de la Mer ». C'est à cet instant précis que la philosophie « Soie » prend tout son sens : une expérience culinaire élégante et fluide, aussi exclusive et immersive qu'une visite d'une exposition d'art privée.



Au cœur de l'atmosphère méditerranéenne de Sunset Town, la cuisine cantonaise contemporaine de Seta tisse un fil de soie entre diverses influences culturelles pour une expérience multisensorielle unique. Chez Seta, chaque dîner devient une nouvelle expression de la Dolce Vita, où le souci du détail, même le plus infime, établit une nouvelle référence en matière de gastronomie sur l'Île aux Perles. - VNA