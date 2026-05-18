Tourisme : le Vietnam prépare une nouvelle phase de développement

Hanoï (VNA) – Le tourisme vietnamien s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de développement, portée par les grandes orientations du Parti et du gouvernement. Toutefois, les responsables du secteur et les experts estiment qu’il reste nécessaire de surmonter plusieurs défis afin de renforcer la compétitivité du Vietnam.



Selon les analyses du secteur, l’intégration des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique permet au tourisme vietnamien d’évoluer vers un modèle plus intelligent, axé sur les données et la personnalisation des expériences. Les politiques d’intégration internationale ouvrent également de nouvelles perspectives pour élargir les marchés et renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des visiteurs étrangers.



Dans le même temps, le développement du secteur privé favorise l’émergence de grands investisseurs et de complexes touristiques modernes. Le tourisme lié à la culture, au patrimoine et à la promotion de l’image du Vietnam est également considéré comme un domaine à fort potentiel.



Les résolutions clés du Bureau politique, notamment la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, constituent les principaux piliers de cette transformation.



Cependant, le président du conseil d’administration de Vietravel, Nguyen Quoc Ky, souligne que plusieurs obstacles persistent. Les politiques d’incitation à l’investissement restent limitées, tandis que la connectivité entre les infrastructures de transport, les ports maritimes et les services logistiques touristiques demeure insuffisante.



Par ailleurs, bien que les produits touristiques vietnamiens soient diversifiés, ils manquent encore de profondeur et d’une véritable cohérence dans l’expérience proposée aux visiteurs. Le taux de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur reste également faible.



Le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Tuyen Quang, Nguyen Trung Ngoc, estime que l’orientation privilégiant la qualité plutôt que la quantité correspond davantage aux nouvelles attentes du marché touristique.



Il souligne toutefois qu’en dépit de l’accueil de millions de visiteurs internationaux, les dépenses touristiques au Vietnam demeurent relativement limitées. Le pays manque encore de produits suffisamment attractifs pour encourager les touristes à prolonger leurs expériences et à augmenter leurs dépenses.





Hue développe des produits de tourisme nocturne basés sur son patrimoine culturel traditionnel. Photo : VietnamPlus

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, neuf années après l’adoption de la Résolution n°08 du Bureau politique visant à faire du tourisme un secteur économique clé, plusieurs résultats positifs ont été enregistrés. Il estime cependant que le nouveau contexte nécessite désormais une vision plus ambitieuse pour le développement du tourisme vietnamien.



Lors d’un colloque organisé le 14 mai par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les participants ont affirmé que le développement du tourisme devait s’appuyer sur une planification globale mettant l’accent sur l’authenticité et l’identité culturelle.



La directrice du Service du Tourisme de la ville de Hue, Tran Thi Hoai Tram, a proposé l’adoption de mécanismes spécifiques pour les villes patrimoniales afin de mieux préserver et valoriser les ressources culturelles au service du tourisme.



Plusieurs représentants d’entreprises et de services touristiques locaux ont également proposé la création d’une base de données nationale du tourisme afin d’améliorer la gestion, les prévisions et l’élaboration des politiques publiques, souhaitant aussi un assouplissement des règles concernant les activités culturelles et touristiques après 22 heures afin de dynamiser l’économie nocturne.



Le projet de développement du tourisme pour la nouvelle ère, actuellement en cours d’examen, repose sur huit grandes orientations : renouveler la vision du développement touristique, perfectionner le cadre juridique, développer les infrastructures, restructurer le marché et les produits touristiques, renforcer la promotion et le marketing, développer les ressources humaines, accélérer la transformation numérique, innover dans les méthodes de gestion et améliorer la qualité des destinations touristiques. -VNA