Tourisme

Journée des 7 Merveilles : cap sur la baie de Ha Long, joyau du patrimoine mondial

Un événement spécial intitulé « Journée des 7 Merveilles » proposera une série d’attractions et d’expériences pour les résidents et les visiteurs à Ha Long afin de mettre en valeur la baie de Ha Long, doublement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, auprès d’un public plus large.

La baie de Ha Long. Photo : VNA
La baie de Ha Long. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Un événement spécial intitulé « Journée des 7 Merveilles » proposera une série d’attractions et d’expériences pour les résidents et les visiteurs à Ha Long, dans la province de Quang Ninh, le 7 juillet, afin de célébrer les sept nouvelles merveilles du monde et de la nature.

Organisée chaque année par la fondation New7Wonders, basée à Zurich, en Suisse, cette journée a pour slogan «Une journée pour s’émerveiller ! » et encourage les citoyens du monde entier à apprécier et à préserver le patrimoine culturel et naturel.

À Quang Ninh, un vaste programme d’activités internationales sera organisé afin de mettre en valeur la baie de Ha Long, doublement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, auprès d’un public plus large.

La baie se caractérise par des milliers de karsts calcaires et d’îlots aux formes et aux dimensions variées. Elle est au cœur d’une zone plus vaste qui comprend la baie de Bai Tu Long au nord-est et l’île de Cát Bà au sud-ouest. Ces zones partagent des caractéristiques géologiques, géographiques, géomorphologiques, climatiques et culturelles similaires.

Selon le Comité de gestion du patrimoine mondial de la baie de Ha Long et de Yên Tu, Jean-Paul de la Fuente, directeur de New7Wonders, s’est récemment rendu sur place et a collaboré avec les autorités locales à l’organisation de l’événement. Il s’agissait de son premier retour dans la ville depuis 15 ans, depuis que Ha Long a été reconnue comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde et de la nature.

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Jean-Paul de la Fuente (au centre), directeur de New7Wonders, dans la baie de Ha Long.

Jean-Paul de la Fuente a exprimé son admiration pour les progrès considérables réalisés en matière de gestion, d’organisation et de développement durable de la baie de Ha Long.

Il a déclaré que ces réussites expliquent clairement pourquoi Ha Long a surpassé des centaines de candidatures initiales pour obtenir un large soutien de la part des admirateurs nationaux et internationaux, confirmant ainsi sa place parmi les sept nouvelles merveilles du monde.

En conséquence, de nombreux ambassadeurs, représentants d’agences diplomatiques et d’organisations internationales au Vietnam, représentants de pays membres des réseaux G20 et G7 World Wonders, ainsi que de nombreux leaders d’opinion et médias internationaux, participeront à l’événement.

Parallèlement, New7Wonders organisera, en collaboration avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et la province de Quang Ninh, un atelier sur la gestion, la protection et la valorisation du titre de Ha Long.

Le concept de la Journée des 7 Merveilles a été élaboré par New7Wonders et sera officiellement dévoilé après consultation et approbation des autorités compétentes du Vietnam et de Quang Ninh.

Lancé par New7Wonders en 2007, le vote pour les sept nouvelles merveilles naturelles du monde s’est achevé le 11 novembre 2011 après trois tours.

Ha Long a surpassé plus de 400 merveilles provenant de plus de 200 pays et territoires pour figurer dans la liste finale des 28 merveilles, puis parmi les sept nouvelles merveilles naturelles les plus plébiscitées au monde.

Parmi les autres merveilles figurent la forêt amazonienne (Amérique du Sud), les chutes d’Iguazu (Argentine et Brésil), l’île de Jeju (République Corée), le parc national de Komodo (Indonésie), la montagne de la Table (Afrique du Sud) et le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa (Philippines). – VNA

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#Journée des 7 Merveilles #New7Wonders #baie de Ha Long
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