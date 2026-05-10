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Presse thaïlandaise: Phu Quôc, étoile montante du tourisme balnéaire en Asie du Sud-Est

Le quotidien thaïlandais Khaosod English a salué Phú Quốc comme l’une des destinations balnéaires connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, grâce à ses paysages tropicaux, ses infrastructures modernes et son offre touristique en plein essor.

Le site touristique du Pont du Baiser (Kiss Bridge), situé dans le quartier d’An Thoi, à Phu Quôc. Photo : VNA
Le site touristique du Pont du Baiser (Kiss Bridge), situé dans le quartier d’An Thoi, à Phu Quôc. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Le quotidien thaïlandais Khaosod English a publié le 9 mai un article mettant à l’honneur l’île vietnamienne de Phu Quôc, présentée comme l’une des destinations balnéaires connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Située dans la province d’An Giang, Phu Quôc est la plus grande île du Vietnam et constitue désormais un pilier de la stratégie touristique nationale. Avec ses plages de sable blanc, ses complexes hôteliers haut de gamme, ses marchés nocturnes et ses grands projets de loisirs, l’île attire un nombre croissant de voyageurs en quête d’un séjour tropical alliant nature préservée et infrastructures modernes.

L’article met notamment en avant la plage de Bai Dài, sur la côte ouest de l’île, réputée pour ses couchers de soleil, ses bars et ses resorts balnéaires, ainsi que la plage de Bai Sao, au sud-est, célèbre pour son sable blanc immaculé et ses eaux turquoise.

Selon le journal, la saison sèche, de novembre à avril, constitue la période idéale pour découvrir Phu Quôc, lorsque la mer est calme et le climat ensoleillé, des conditions parfaites pour la baignade, la plongée sous-marine et les excursions vers les îles voisines. Comparée à d’autres destinations balnéaires de la région, certaines zones de l’île ont su préserver une atmosphère paisible et détendue.

Au cours de la dernière décennie, cette île autrefois connue principalement comme un paisible village de pêcheurs au large du sud du Vietnam a bénéficié d’importants investissements dans les infrastructures touristiques. Des projets d’envergure tels que Sunset Town et Grand World ont transformé une partie de l’île en pôles de divertissement et de shopping à l’architecture méditerranéenne colorée, agrémentés de restaurants et d’une vie nocturne animée.

Des complexes hôteliers internationaux de luxe se sont également implantés sur plusieurs portions du littoral, tandis que l’aéroport international de Aéroport international de Phu Quôc a considérablement facilité l’accès des visiteurs étrangers.

L’article souligne également que le téléphérique de Hon Thom figure parmi les attractions emblématiques de l’île. Traversant la mer pour relier Phu Quôc aux petites îles du sud, il offre des vues panoramiques spectaculaires sur les bateaux de pêche, les récifs coralliens et le golfe de Thaïlande. Les visiteurs peuvent aussi participer à des excursions en bateau vers les îles voisines pour pratiquer la plongée, observer les coraux et déguster des fruits de mer.

Malgré son développement rapide, les communautés de pêcheurs traditionnelles continuent de faire partie intégrante de la vie insulaire. Les fruits de mer constituent l’un des principaux attraits gastronomiques de Phu Quôc, avec des crabes frais, calmars, oursins et coquillages grillés largement proposés sur les marchés locaux et dans les restaurants côtiers. L’île est également réputée dans tout le Vietnam pour sa production de sauce de poisson et ses plantations de poivre.

Selon Khaosod English, Phu Quôc attire un nombre croissant de touristes thaïlandais grâce à la courte durée des vols et à une politique d’entrée favorable pour de nombreux visiteurs internationaux. Depuis Bangkok, les voyageurs peuvent rejoindre l’île via Hô Chi Minh-Ville ou grâce à certaines liaisons aériennes régionales directes, selon les compagnies.

L’article conclut qu’à mesure que le Vietnam poursuit ses investissements dans le tourisme, Phu Quôc s’affirme progressivement comme l’une des principales destinations insulaires d’Asie du Sud-Est, conjuguant paysages tropicaux, loisirs modernes et développement rapide des infrastructures touristiques. - VNA

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