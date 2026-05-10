Tourisme

Huê définit quatre zones touristiques pour une croissance durable

L'ancienne capitale de Huê redessine son paysage touristique en délimitant quatre zones distinctes, dans le but de construire un écosystème diversifié d'expériences ancrées dans l'identité locale et le développement durable.

Nguyễn Thị Vân Hà
Des touristes étrangers visitent la citadelle impériale de Huê. Photo VNA
Des touristes étrangers visitent la citadelle impériale de Huê. Photo VNA


Huê, 10 mai (VNA) – L’ancienne capitale impériale de Huê redéfinit son paysage touristique en définissant quatre zones distinctes, avec pour objectif de construire un écosystème d’expériences diversifié, ancré dans l’identité locale et le développement durable.

Cette initiative fait suite à la publication du Plan n° 188/KH-UBND pour 2026-2027, récemment signé par le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Huu Thuy Giang.

Ce plan définit des mesures concrètes pour promouvoir l’écotourisme et le tourisme communautaire, dans le cadre d’une approche verte et durable, en étroite collaboration avec les communautés locales.

Conformément à ce plan, la ville-centre établira quatre pôles touristiques basés sur des espaces caractéristiques : les zones riveraines et périurbaines, les zones lagunaires et côtières, les écosystèmes montagneux et forestiers, et les paysages agricoles et ruraux.

Le zonage vise à optimiser les ressources touristiques tout en créant des produits distinctifs et en renforçant la compétitivité.

Plus précisément, la zone Patrimoine – Rivière des Parfums – villages artisanaux et maisons-jardins mettra en valeur les valeurs culturelles traditionnelles alliées aux paysages urbains. La lagune de Tam Giang et la zone côtière se concentreront sur la culture et les moyens de subsistance des villages de pêcheurs.

La zone montagneuse valorisera les cours d'eau naturels, les cascades et la culture autochtone, tandis que les zones agricoles privilégieront les expériences rurales et les produits OCOP.

Parallèlement, la ville prévoit d'examiner et de sélectionner une dizaine de communes et de quartiers présentant un fort potentiel de mise en œuvre au cours de la période 2026-2027.

L'objectif est de développer et de mettre en service au moins huit à dix modèles pilotes répondant aux critères d'infrastructure, de normes environnementales, de sécurité et de capacité d'accueil.

Un aspect notable du plan est l'accent mis sur la construction de « récits de produits », de plus en plus considérés comme essentiels à la valorisation du tourisme.

Le contenu des supports d'interprétation sur les sites touristiques sera standardisé afin d'aider les visiteurs à mieux comprendre la culture, l'histoire et la vie communautaire locales.

Parallèlement, la ville vise à former et à perfectionner les compétences d'environ 50 % des ménages directement impliqués dans les activités touristiques.

L'amélioration de la qualité des services et des compétences en matière d'accueil devrait non seulement enrichir l'expérience des visiteurs, mais aussi sensibiliser le public à la protection de l'environnement et aux pratiques du tourisme durable.

À la fin du premier trimestre 2026, Huê comptait 887 établissements d'hébergement, soit 14 075 chambres et 22 644 lits.

Les hôtels représentent 22,4 % du total des établissements, mais 60,5 % des chambres. Notamment, le segment trois à cinq étoiles comprend 24 établissements et 3 430 chambres, soit 91,4 % des chambres de cette catégorie.

Le secteur du voyage a également continué de se développer, avec 91 entreprises en activité, dont 65 voyagistes internationaux, 19 entreprises nationales et sept agences de voyages. Ceci constitue une base solide pour l'expansion du marché, la diversification des produits et le renforcement des circuits touristiques. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Huê #quatre zones touristiques #croissance durable
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