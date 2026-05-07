Tourisme

HCM-Ville accélère sa transformation numérique pour devenir un écosystème touristique expérientiel

Misant sur la numerisation, le tourisme MICE et la diversification des experiences culturelles, ecologiques et communautaires, Ho Chi Minh-Ville ambitionne d’accueillir 11 millions de visiteurs internationaux en 2026 et de renforcer son positionnement comme destination urbaine innovante et durable en Asie du Sud-Est.

Photo d'illustration : VNA
Photo d'illustration : VNA

​Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En 2026, le secteur touristique vietnamien vise l’accueil de 25 millions de visiteurs internationaux et de 150 millions de touristes domestiques. Dans ce cadre, Ho Chi Minh-Ville ambitionne d’attirer 11 millions de visiteurs étrangers et 50 millions de touristes nationaux.

Entrée dans une nouvelle phase de développement, la métropole considère désormais le tourisme non plus comme un simple secteur économique, mais comme un véritable écosystème d’expériences.

Selon plusieurs experts, le tourisme de la ville s’efforce de dépasser une logique de services fragmentés pour adopter une approche systémique et hautement personnalisée. Les solutions technologiques contribuent progressivement à transformer des données brutes en récits patrimoniaux vivants. Grâce aux plateformes de cartographie numérique et aux applications intelligentes, la technologie joue désormais le rôle « d’ambassadeur culturel », permettant notamment aux visiteurs internationaux d’accéder plus facilement à la richesse culturelle et gastronomique de la ville.

​Le docteur Khoa Tang, maître de conférences principal à RMIT University, estime que la transformation numérique constitue un outil essentiel pour la gestion et l’organisation des expériences touristiques. Les cartes numériques remplissent ainsi à la fois des fonctions d’orientation et d’information globale sur les destinations, les services et les contextes culturels, aidant les visiteurs à organiser leurs itinéraires selon leurs besoins tout en améliorant la gestion des destinations et le développement durable du tourisme.

Un soutien issu d’une résolution spécifique

​Depuis l’adoption, le 10 décembre 2025, de la Résolution n°62/2025/NQ-HĐND relative aux politiques de soutien visant à attirer des groupes touristiques participant à des conférences, séminaires et expositions combinés à des visites touristiques, la ville commence à accueillir des groupes MICE de grande envergure. Du 1er au 9 mai, la métropole a ainsi reçu une délégation internationale de 890 membres de la compagnie d’assurances Allianz Indonesia, organisée par Viking Tourism JSC. Les visiteurs, principalement originaires d’Indonésie, ont participé à diverses activités dans la ville.

​Selon Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, le secteur touristique de la ville a défini une feuille de route de développement du tourisme MICE à l’horizon 2030 autour de quatre piliers principaux.

​Le premier concerne la promotion touristique, avec un ciblage des marchés à forte capacité de dépense tels que l’Asie du Nord-Est, l’Asie du Sud-Est et l’Europe à travers des foires et forums internationaux spécialisés dans le MICE.

​Le deuxième pilier porte sur les produits spécialisés, avec le soutien aux entreprises pour la conception d’offres intégrées combinant hébergement, conférences, visites et shopping adaptées aux besoins de chaque marché.

​Parallèlement, le secteur poursuit la transformation numérique et la standardisation des ressources humaines afin d’améliorer les procédures de service et l’application des technologies dans la gestion des visiteurs et l’organisation des événements, renforçant ainsi la compétitivité internationale de la ville.

La ville œuvre à la création d’un écosystème coordonné en renforçant les liens entre agences de voyages, hôtels, centres de conférences et sociétés de transport afin de bâtir une chaîne de services intégrée.

​La ville exploite également les avantages de la connectivité régionale pour former une chaîne de destinations variées mêlant espaces urbains, littoraux, écotourisme et patrimoine culturel, contribuant à une forte hausse du nombre de visiteurs, notamment domestiques. -VNA

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