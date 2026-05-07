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Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme le principal pôle touristique du Vietnam

En l'espace de neuf jours de festivités – marqués par la commémoration des rois Hung, la fête de la Réunification et le 1er mai –, Hô Chi Minh-Ville a drainé près de 1,7 million de visiteurs et engrangé 8.700 milliards de dôngs, se hissant ainsi au premier rang national tant en termes de fréquentation que de recettes touristiques.

Des touristes étrangers participent avec enthousiasme à une excursion de remise à la mer de bébés tortues à Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : sggp.org.jpg
Des touristes étrangers participent avec enthousiasme à une excursion de remise à la mer de bébés tortues à Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : sggp.org.jpg

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 1,7 million de visiteurs et généré 8.700 milliards de dongs de recettes touristiques en neuf jours, entre les vacances de la commémoration des rois Hùng et celles de la fête de la Réunification et du 1er mai (du 25 avril au 3 mai), se classant ainsi en tête du pays en termes d'arrivées et de recettes touristiques.

Ces excellents résultats témoignent non seulement de la demande saisonnière, mais aussi de l'évolution des tendances de voyage, avec la popularité croissante des nouveaux produits touristiques, des expériences immersives et des séjours de courte durée.

Dès le début du mois d’avril, le secteur touristique locale a lancé près de 1.000 nouveaux produits. Parmi eux, les vols panoramiques en hélicoptère (AW-189 et EC-155B1, pouvant accueillir respectivement 16 et 12 passagers) se distinguent, proposant des survols de 40 minutes à plus de 4 millions de dôngs. L’opérateur VinaGroup Travel prévoit d’y associer des formules combinant golf et dîners sur yacht.

Les jeunes voyageurs privilégient désormais des offres hybrides comme « Saigon cours, rame, détends-toi », mêlant sport et découverte urbaine, tandis que les trajets en métro associés aux sites de Suoi Tien et Van Thanh séduisent les familles. Les circuits pédestres gratuits, les visites nocturnes, l’exploration de Cho Lon ainsi que les excursions en véhicules anciens mettent en valeur le patrimoine historique et l’identité locale.

Durant cette période, la ville a également attiré environ 190.000 visiteurs internationaux. L'Australien David Miller s’est déclaré impressionné par la diversité de l’offre, combinant sites historiques, croisières fluviales au crépuscule et gastronomie de rue dans une ville particulièrement vibrante.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Département municipal du Tourisme, la récente restructuration administrative a ainsi permis de créer un nouvel espace touristique intégré. Celui-ci s'articule autour des pôles urbain, industriel et balnéaire, combinant l'écotourisme, le tourisme d'affaires (MICE), la culture, l'industrie créative et le développement maritime entre le centre-ville, Can Gio, Vung Tau et Binh Duong. Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint dudit Service, observe l'intérêt croissant d'investisseurs étrangers pour des circuits industriels.

Parallèlement, une mission récente a mis en évidence le fort potentiel de Long Sơn pour un tourisme communautaire lié à la saliculture, à la pêche et aux traditions locales. Plus à l’est, la commune de Hô Tràm s’impose progressivement comme un pôle touristique majeur. Selon Nguyen Tuc, responsable local, 41 projets couvrant 660,52 hectares ont été approuvés. Douze complexes de standard international gérés par des groupes tels que Meliá, Madison ou Hyatt sont déjà opérationnels (représentant environ 5,5 milliards de dollars), tandis que 24 autres sont en construction et cinq en phase d’appel d’offres. Ce développement est soutenu par des infrastructures stratégiques comme l’autoroute Biên Hoa–Vung Tau et la modernisation de l’axe côtier ĐT 994 reliant Vung Tau à Lâm Dông.

Pour retenir les voyageurs, les agences déploient des circuits interprovinciaux explorant les villages artisanaux. L'entreprise TST Tourist propose un itinéraire immersif reliant la mégapole, Binh Duong et Vung Tau, allant de la dégustation de pho au ginseng Ngoc Linh au Musée des armes anciennes, tandis que la fréquentation des immenses parcs comme Dai Nam explose.

Enfin, la ville a accueilli le 6 mai environ 900 délégués du groupe Allianz Indonesia. Selon Nguyen Cam Tu, directrice de la promotion touristique, ce groupe MICE bénéficie de la résolution 62/2025/NQ-HĐND, en vigueur jusqu’en 2030, qui prévoit des subventions allant jusqu’à 25 % des frais de visite (plafonnées à 20 millions de dôngs) ainsi que 30 % des coûts de location de salles pour les groupes de plus de 100 participants. -VNA

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