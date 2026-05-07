Politique

Le PM Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung est arrivé le 7 mai à Cebu, aux Philippines, pour participer au 48e Sommet de l’ASEAN. Il s’agit de sa première mission officielle à l’étranger en tant que chef du gouvernement et de sa première participation directe à une conférence multilatérale de haut niveau.

Le Premier ministre Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Cebu (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et une délégation vietnamienne de haut niveau l’accompagnant sont arrivés le 7 mai (heure locale) à l’aéroport international Mactan-Cebu, dans la ville côtière de Cebu, aux Philippines, afin de participer au 48e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de l’ASEAN pour 2026.​

Il s’agit du premier déplacement officiel à l’étranger du Premier ministre Le Minh Hung en tant que chef du gouvernement vietnamien et aussi de la première conférence multilatérale à laquelle il participe en présentiel. Cette visite réaffirme l’engagement du Vietnam à contribuer de manière proactive, active et responsable aux activités de l’ASEAN.

Le Vietnam a rejoint la « maison commune » de l’ASEAN le 28 juillet 1995. Après plus de trente années de participation, le pays est devenu un membre clé de l’organisation, contribuant avec les autres États membres au maintien de la paix et de la stabilité régionales, au renforcement des relations avec les partenaires extérieurs et à l’exploitation efficace du réseau de connectivité économique de l’ASEAN pour stimuler le commerce et les investissements.

​En tant que président de l’ASEAN en 2026, les Philippines ont choisi pour thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun » et fixé trois grandes orientations : renforcer les facteurs essentiels de paix et de sécurité, élargir les corridors de prospérité et promouvoir l’autonomisation des populations.

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Le Premier ministre Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

​Le 48e Sommet de l’ASEAN portera principalement sur les grandes orientations de la coopération régionale en 2026, notamment la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la protection des citoyens de l’ASEAN. Les discussions porteront également sur le renforcement de la connectivité intra-régionale, de la résilience, de l’autonomie stratégique et du rôle central de l’ASEAN.

​À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait prononcer un discours important afin de présenter les orientations diplomatiques définies par le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam ainsi que les priorités du pays au sein de l’ASEAN. Il formulera également des propositions concrètes visant à renforcer la construction de la Communauté de l’ASEAN et la capacité de résilience du bloc face aux évolutions régionales et internationales, notamment aux répercussions de la situation au Moyen-Orient.

​En marge du sommet, le chef du gouvernement vietnamien doit rencontrer plusieurs dirigeants de pays membres de l’ASEAN. Ces premiers échanges directs dans sa nouvelle fonction devraient donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales ainsi qu’à la cohésion de la communauté régionale. - VNA

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