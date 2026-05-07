Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État en Inde

Mumbai (VNA) - Après avoir achevé avec succès les activités prévues dans le cadre de sa visite d’État en Inde du 5 au 7 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a quitté dans la soirée du 7 mai (heure locale) l’aéroport international de Mumbai pour effectuer une visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai.



Dans le cadre de sa visite en Inde, le dirigeant To Lam s’est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi, a assisté à l’échange de documents de coopération et à une rencontre avec la presse. Il a également rencontré la présidente indienne Droupadi Murmu, prononcé un discours politique au Conseil indien des affaires mondiales et participé au Forum Vietnam-Inde sur l’innovation...



Après avoir achevé ses activités à New Delhi, To Lam s’est rendu à Mumbai, où il a rencontré le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, le gouverneur du Maharashtra, ainsi que plusieurs groupes et entreprises indiens. Il a également pris la parole au Forum d’affaires Vietnam-Inde et visité la Bourse nationale de l’Inde.



Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux parties se sont félicités des progrès remarquables enregistrés dans de nombreux domaines depuis l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays il y a 10 ans.



Les deux parties ont convenu de porter leurs relations au niveau de « partenariat stratégique global renforcé » dans un esprit de « vision partagée, convergence stratégique et coopération substantielle », ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement des relations bilatérales.

Le dirigeant To Lam quitte Mumbai pour se rendre au Sri Lanka. Photo : VNA



Dans les domaines économique, commercial et des investissements, les deux parties ont convenu de créer des percées et de renforcer les complémentarités mutuelles selon le principe du gagnant-gagnant, notamment à travers une meilleure connectivité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de valeur mondiales. Les deux pays visent un volume d’échanges commerciaux de 25 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable, tout en levant les barrières commerciales afin de faciliter l’accès des marchandises aux marchés respectifs.



Les deux parties ont également convenu de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs de la nouvelle phase de développement des relations bilatérales, de promouvoir la coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), des technologies de l’information, de la 6G, de la santé, des minerais essentiels et de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques...



Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN. Elles ont également souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne, et du règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



À cette occasion, To Lam et Narendra Modi ont assisté à la signature et à l’échange de nombreux accords de coopération dans les domaines des sciences et technologies, des minerais essentiels, de la santé, du tourisme et de la culture, de la finance, de la cybersécurité, de la coopération décentralisée et de l’audit. Ils ont également convenu de charger les ministères et secteurs concernés de mettre en œuvre rapidement et efficacement les accords conclus afin d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Inde. - VNA