Politique

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État en Inde

Dans le cadre de sa visite en Inde, le dirigeant To Lam s’est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi, a assisté à l’échange de documents de coopération et à une rencontre avec la presse. Il a également rencontré la présidente indienne Droupadi Murmu, prononcé un discours politique au Conseil indien des affaires mondiales et participé au Forum Vietnam-Inde sur l’innovation...

Le dirigeant To Lam quitte Mumbai pour se rendre au Sri Lanka. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam quitte Mumbai pour se rendre au Sri Lanka. Photo : VNA

Mumbai (VNA) - Après avoir achevé avec succès les activités prévues dans le cadre de sa visite d’État en Inde du 5 au 7 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a quitté dans la soirée du 7 mai (heure locale) l’aéroport international de Mumbai pour effectuer une visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai.

Dans le cadre de sa visite en Inde, le dirigeant To Lam s’est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi, a assisté à l’échange de documents de coopération et à une rencontre avec la presse. Il a également rencontré la présidente indienne Droupadi Murmu, prononcé un discours politique au Conseil indien des affaires mondiales et participé au Forum Vietnam-Inde sur l’innovation...

Après avoir achevé ses activités à New Delhi, To Lam s’est rendu à Mumbai, où il a rencontré le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, le gouverneur du Maharashtra, ainsi que plusieurs groupes et entreprises indiens. Il a également pris la parole au Forum d’affaires Vietnam-Inde et visité la Bourse nationale de l’Inde.

Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux parties se sont félicités des progrès remarquables enregistrés dans de nombreux domaines depuis l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays il y a 10 ans.

Les deux parties ont convenu de porter leurs relations au niveau de « partenariat stratégique global renforcé » dans un esprit de « vision partagée, convergence stratégique et coopération substantielle », ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement des relations bilatérales.

vnanet-tien.jpg
Le dirigeant To Lam quitte Mumbai pour se rendre au Sri Lanka. Photo : VNA


Dans les domaines économique, commercial et des investissements, les deux parties ont convenu de créer des percées et de renforcer les complémentarités mutuelles selon le principe du gagnant-gagnant, notamment à travers une meilleure connectivité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de valeur mondiales. Les deux pays visent un volume d’échanges commerciaux de 25 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable, tout en levant les barrières commerciales afin de faciliter l’accès des marchandises aux marchés respectifs.

Les deux parties ont également convenu de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs de la nouvelle phase de développement des relations bilatérales, de promouvoir la coopération dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), des technologies de l’information, de la 6G, de la santé, des minerais essentiels et de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques...

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN. Elles ont également souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et aérienne, et du règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

À cette occasion, To Lam et Narendra Modi ont assisté à la signature et à l’échange de nombreux accords de coopération dans les domaines des sciences et technologies, des minerais essentiels, de la santé, du tourisme et de la culture, de la finance, de la cybersécurité, de la coopération décentralisée et de l’audit. Ils ont également convenu de charger les ministères et secteurs concernés de mettre en œuvre rapidement et efficacement les accords conclus afin d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations Vietnam-Inde. - VNA

#To Lam #Vietnam Inde #Narendra Modi #partenariat stratégique global renforcé Inde
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le dirigeant To Lam et Arun Kumar Singh, président de l'ONGC. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam encourage les investissements indiens au Vietnam

Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs compétents, dans le respect de la loi, en garantissant la transparence et l’harmonisation des intérêts entre les parties, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Inde multiplient les accords de coopération économique

À Mumbai, dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam-Inde, le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, ont assisté à l'échange d’une série d’accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et indiennes dans des domaines tels que les infrastructures, le tourisme et les technologies de pointe.

Voir plus

Le Premier ministre Lê Minh Hung (à droite) et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Photo : VNA

Le Vietnam cultive ses liens amicaux et coopératifs avec les pays de l’ASEAN et la BAD

Le Premier ministre Lê Minh Hung a eu jeudi 7 mai à Cebu, aux Philippines, des rencontres bilatérales avec le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah ; le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ; le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão ; le Premier ministre cambodgien Hun Manet ; et le président de la Banque asiatique de développement (BAD) Masato Kanda.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, serre la main du ministre en chef de l’Etat du Maharashtra, Devendra Fadnavis, le 7 mai. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm reçoit le ministre en chef du Maharashtra Devendra Fadnavis

Le leader vietnamien a déclaré que Mumbai, la dernière étape de sa visite d’Etat en Inde, revêt une importance particulière, car elle devrait ouvrir des perspectives de coopération inédites et donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde après une décennie de développement.

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en amont du 48e Sommet de l’ASEAN, à Cebu, aux Philippines, le 7 mai. Photo : ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam appelle à l’unité et à la coordination avant le 48e Sommet de l’ASEAN

Le Vietnam a souligné que, face à la complexité croissante de l’évolution de la situation mondiale et régionale, l’ASEAN doit préserver son unité et rester fidèle aux objectifs et priorités définis dans la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, tout en mettant en œuvre avec vigueur et de manière concertée des mesures pour relever efficacement les défis grâce à une coordination intersectorielle et inter-piliers renforcée.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, Nguyên Thanh Nghi, rencontre à New Delhi le secrétaire général du Parti communiste indien (PCI), Doraisamy Raja. Photo: VNA

Renforcement des liens entre le Parti communiste du Vietnam et les forces communistes indiennes

Dans le cadre de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, Nguyên Thanh Nghi, a rencontré le 7 mai à New Delhi le secrétaire général du Parti communiste indien (PCI), Doraisamy Raja, ainsi qu’Arun Kumar, membre du Bureau politique du Parti communiste indien-marxiste (CPI-M).

Le Premier ministre Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Le PM Le Minh Hung arrive aux Philippines pour le 48e Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung est arrivé le 7 mai à Cebu, aux Philippines, pour participer au 48e Sommet de l’ASEAN. Il s’agit de sa première mission officielle à l’étranger en tant que chef du gouvernement et de sa première participation directe à une conférence multilatérale de haut niveau.

Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement

Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement

À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam en visite en Inde. Photo : VNA

Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde

Ce document consigne les résultats de la visite d’État du dirigeant vietnamien en Inde et réaffirme la volonté des deux pays de hisser leur relation à un niveau supérieur, fondé sur une convergence stratégique, une coopération substantielle et un engagement commun en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la stabilité régionale et internationale.