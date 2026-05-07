Politique

Renforcer la coopération Vietnam - Japon dans le développement des ressources humaines dirigeantes

Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie, a reçu le 7 mai à Hanoï Kobayashi Yosuke, représentant en chef de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam.

Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie,(droite) et Kobayashi Yosuke, représentant en chef de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam. Photo: VNA
Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie,(droite) et Kobayashi Yosuke, représentant en chef de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 mai à Hanoï, à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie, a reçu Kobayashi Yosuke, représentant en chef de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam, afin d’échanger sur les orientations visant à renforcer la coopération bilatérale dans le développement des ressources humaines dirigeantes et gestionnaires au Vietnam, en réponse aux exigences de la nouvelle phase de développement.

Lors de la rencontre, Doan Minh Huan a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle étape de développement nécessitant des ressources humaines de haute qualité, notamment au niveau des cadres stratégiques. Il a proposé aux deux parties d’approfondir, de moderniser et de renouveler les programmes de coopération en matière de formation. Selon lui, l’élaboration de nouveaux programmes constitue une démarche concrète pour mettre en œuvre les engagements politiques et les accords conclus lors de la récente visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae.

Outre le maintien des formations destinées aux cadres suivant des cursus de théorie politique avancée, l’Académie souhaite coopérer avec la JICA pour développer des programmes spécialisés à destination des responsables locaux. Ces formations porteraient sur des domaines prioritaires tels que l’innovation, la gouvernance urbaine, la gestion dans le contexte de la transformation numérique, la transition verte, l’adaptation au changement climatique ainsi que l’application de l’intelligence artificielle (IA).

Doan Minh Huan a également proposé de renouveler le modèle de formation selon une approche de "co-création des connaissances", combinant enseignement théorique et stages pratiques au sein d’entreprises japonaises. Cette méthode permettrait aux cadres vietnamiens de mieux comprendre le modèle d’écosystème d’investissement direct étranger (IDE) de nouvelle génération, renforçant ainsi leurs capacités à établir des liens avec les entreprises internationales et à assurer la gouvernance locale à l'issue de la formation.

Félicitant Doan Minh Huan pour sa nomination au Bureau politique et à la direction de l’Académie, Kobayashi Yosuke a salué les résultats du partenariat entre les deux parties dans le renforcement des capacités des cadres depuis 2004. Il s’est réjoui de constater que de nombreux anciens participants aux programmes de formation et de recherche au Japon occupent aujourd’hui des postes de responsabilité importants au Vietnam.

Partageant les orientations proposées par la partie vietnamienne, le représentant de la JICA a affirmé que l’organisation était prête à partager l’expérience du Japon en matière de développement et à renforcer les liens entre les entreprises japonaises et les responsables locaux vietnamiens.-VNA

#JICA #Vietnam #Japon
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