Le Vietnam appelle à l’unité et à la coordination avant le 48e Sommet de l’ASEAN

Cebu (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN se sont réunis jeudi 7 mai à Cebu, aux Philippines, en préparation du 48e Sommet de l’ASEAN qui se déroulera vendredi 8 mai dans un contexte de multiples défis mondiaux et régionaux qui affectent l’Asie du Sud-Est.



L’agenda ministériel comprend la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, la 31e réunion du Conseil de la Communauté politique et sécuritaire de l’ASEAN (APSC), la 38e réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC) et la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie de l’ASEAN (AMM-AEM).



Mandaté par le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, chef de l’ASEAN SOM Vietnam, a conduit une délégation vietnamienne à ces réunions destinées à finaliser les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN.



Dang Hoàng Giang a salué les préparatifs des Philippines en vue de la présidence de l’ASEAN en 2026 et a réaffirmé l’engagement du Vietnam à collaborer étroitement avec les autres États membres pour assurer le succès du 48e Sommet de l’ASEAN.



Il a souligné que, face à la complexité croissante de l’évolution de la situation mondiale et régionale, l’ASEAN doit préserver son unité et rester fidèle aux objectifs et priorités définis dans la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, tout en mettant en œuvre avec vigueur et de manière concertée des mesures pour relever efficacement les défis grâce à une coordination intersectorielle et inter-piliers renforcée.



Dang Hoàng Giang s’est également félicité du soutien apporté par les États membres de l’ASEAN à l’initiative vietnamienne visant à élaborer un cadre stratégique global de réponse de l’ASEAN, dont certains éléments ont été intégrés à la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la réponse à la crise au Moyen-Orient.



Il a par ailleurs appelé à un renforcement de la coopération au sein de l’ASEAN pour le maintien de la paix et de la sécurité régionales par le dialogue, la coopération et le respect du droit international.



Concernant la coopération économique, l’ASEAN devrait approfondir ses liens commerciaux et d’investissement intra-bloc tout en renforçant sa coopération avec ses partenaires extérieurs dans le cadre des accords existants, a-t-il déclaré, exhortant les autres États membres à accélérer leurs procédures nationales afin que les accords signés puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais.



Les délégués ont examiné et finalisé l’ensemble des points à l’ordre du jour et des documents relatifs au 48e Sommet de l’ASEAN. Ils ont convenu que ce sommet constituerait une occasion importante pour l’ASEAN de réaffirmer sa solidarité, de renforcer sa coopération, de maintenir la dynamique des efforts de construction communautaire, de consolider son autonomie et son rôle central, et de définir des orientations stratégiques ainsi que des réponses globales et efficaces aux nouveaux défis.



Abordant les questions régionales et internationales, les ministres ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions des tensions au Moyen-Orient, notamment les menaces pesant sur la sécurité énergétique et alimentaire régionale, ainsi que sur la sécurité des citoyens de l’ASEAN vivant et travaillant au Moyen-Orient.



Ils ont noté que les organes sectoriels de l’ASEAN chargés de la diplomatie, de l’économie, de l’énergie et de l’agriculture avaient étroitement coordonné leurs efforts pour élaborer des mesures de réponse.



Compte tenu de la nature multidimensionnelle de la crise, les ministres ont convenu que l’ASEAN devrait adopter une stratégie de réponse globale combinant actions immédiates et efforts à long terme pour renforcer sa résilience et sa préparation aux crises futures.



En conséquence, ils ont partagé l’avis que les dirigeants de l’ASEAN devraient adopter une Déclaration sur la réponse de l’ASEAN à la crise du Moyen-Orient lors du 48e Sommet de l’ASEAN.



Les délégués ont également souligné la nécessité d’une coordination intersectorielle et inter-piliers renforcée, notamment entre les ministres des Affaires étrangères et de l’Économie, pour répondre aux nouveaux défis et mettre en œuvre les directives des hauts dirigeants.



S’agissant de la coopération intra-bloc, les ministres ont souligné l’importance de mettre en œuvre efficacement la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et les plans stratégiques connexes dans tous les piliers au cours de la première année de déploiement.



L’ASEAN devrait s’appuyer sur les acquis de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 tout en promouvant de nouveaux moteurs de croissance et en favorisant un développement inclusif et durable, ont-ils indiqué.



Les organes sectoriels de l’ASEAN ont été exhortés à traduire les objectifs stratégiques en plans d’action concrets, tandis que les États membres ont été encouragés à aligner plus étroitement leurs priorités nationales de développement sur les objectifs de l’ASEAN.



Les ministres ont salué l’engagement du Timor-Leste à respecter ses obligations de membre et ont réaffirmé le soutien de l’ASEAN à la pleine intégration du pays dans ses mécanismes et programmes de coopération.



Afin de favoriser le développement, les ministres ont réitéré l’importance du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, du respect du droit international et de la promotion du multilatéralisme.



L’ASEAN organisera des activités commémorant le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et poursuivra ses efforts pour améliorer l’efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération régionaux. Ils ont également abordé des questions relatives aux relations extérieures de l’ASEAN, ainsi que des enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun.



Le même jour, des réunions préparatoires des ministres de l’Économie de l’ASEAN se sont tenues afin d’examiner les préparatifs et de finaliser les rapports et documents relatifs au pilier économique en vue de leur soumission au 48e Sommet de l’ASEAN. – VNA

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