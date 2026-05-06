Politique

Entretien entre le SG du Parti et président To Lam et le PM indien Narendra Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a eu un entretien avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, le 6 mai à New Delhi. 

L'entretien entre les deux dirigeants. Photo : VNA
L'entretien entre les deux dirigeants. Photo : VNA


New Delhi (VNA) - Le 6 mai, à l'issue d'une cérémonie d'accueil solennelle, selon les plus hauts honneurs protocolaires réservés aux chefs d'État à New Delhi, en l'honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, le Premier ministre Narendra Modi a eu un entretien avec le dirigeant vietnamien.

Narendra Modi a félicité le dirigeant To Lam pour pour son élection par la 16e Assemblée nationale au poste de président de la République. Il a souligné l'importance historique de cette visite, survenant juste après le succès du 14e Congrès national du PCV et la consolidation des instances dirigeantes. Ce déplacement est d'autant plus significatif qu'il coïncide avec le 10e anniversaire du partenariat stratégique global Vietnam-Inde (2016-2026).

En retour, To Lam a souligné que le Vietnam attache toujours une grande importance à l’amitié traditionnelle et souhaite développer sans cesse son Partenariat stratégique global avec l’Inde, qu’il considère comme l’une des priorités majeures de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification dans la nouvelle phase de développement.

Le dirigeant vietnamien a salué le gouvernement de coalition dirigé par le Parti du peuple indien, qui a hissé le pays au quatrième rang économique mondial et en a fait un pôle scientifique de premier plan. Il s'est dit convaincu que l'Inde atteindra son objectif de nation développée d'ici 2047.

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Le Premier ministre Narendra Modi et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président vietnamien To Lam (gauche), le 6 mai à New Delhi. Photo : VNA



Narendra Modi a réitéré que le Vietnam est un partenaire clé de sa politique « Agir vers l'Est » (Act East». Il a exprimé sa confiance dans la capacité de Vietnam à devenir un pays en développement à industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030, puis un pays développé d'ici 2045. Il a également rappelé leurs valeurs partagées pour bâtir un ordre mondial fondé sur le droit international, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.


Les deux dirigeants se sont réjouis des avancées de la décennie écoulée : une confiance politique consolidée, une coopération de sécurité-défense érigée en pilier stratégique, et des échanges commerciaux atteignant 16,4 milliards de dollars en 2025. La connectivité humaine prospère avec près de 90 vols directs. Afin d'exploiter leur immense potentiel, ils ont convenu d'élever les relations au rang de « Partenariat stratégique global renforcé », reposant sur une vision partagée, une convergence stratégique et une coopération subtantielle.

Pour concrétiser cette orientation, des échanges réguliers de haut niveau seront maintenus et l'efficacité du Comité mixte bilatéral sera optimisée. Pilier essentiel, la coopération de sécurité-défense s'étendra aux industries de défense, à la sécurité maritime et cybernétique, ainsi qu'à la lutte antiterroriste, l'Inde s'engageant à poursuivre le renforcement des capacités vietnamiennes.


Sur le plan économique, les deux pays visent un commerce équilibré et durable de 25 milliards de dollars d'ici 2030, axé sur le renforcement de la connexion des chaînes d'approvisionnement mondiales dans un esprit « gagnant-gagnant ». To Lam s'est dit prêt à accroître les importations de l'Inde pour diversifier les intrants de production, demandant l'assouplissement progressif des normes indiennes du BIS (Bureau of Indian Standards) pour les produits vietnamiens. Les investissements qualitatifs dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la pharmacie et les hautes technologies seront grandement privilégiés.

La science et technologie, l'innovation, la transition numérique seront les moteurs de la nouvelle ère de coopération, avec une coopération renforcée dans les domaines tels que semi-conducteurs, intelligence artificielle, 6G, minéraux critiques, énergie nucléaire pacifique.. soutenue par la création de centres conjoints. Les liens sociaux seront renforcés par la culture, le tourisme, les échanges entre les peuples, l'histoire, la religion... ainsi que la logistique et la coopération décentralisée. En plus, le Premier ministre Narendra Modi souhaite que les investissements vietnamiens dans le tourisme indien soient renforcés.

Sur la scène régionale et mondiale, la coordination sera intensifiée aux forums multilatéraux tels qu’au sein de l'ONU, de l'ASEAN et des mécanismes dirigés par ce bloc régional. Les deux parties ont réaffirmé l'urgence de préserver la sécurité et la liberté de navigation et de survol en résolvant pacifiquement les différends, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature des accords concernant la science, la technologie, la santé, le tourisme, l'audit et la cybersécurité...,

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président To Lam a invité le Premier ministre Narendra Modi à effectuer une visite au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec joie. -VNA

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