Visite d'État au Sri Lanka : le dirgeant Tô Lâm veut donner une nouvelle impulsion aux échanges bilatéraux

Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Sri Lanka au Vietnam, Poshitha Perera, a souligné la portée et les perspectives de la visite d'Etat du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, au Sri Lanka, prévue les 7 et 8 mai, à l’invitation du président sr-lankais, Anura Kumara Dissanayake, lors d'une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon le diplomate, ce déplacement revêt une importance à la fois substantielle et symbolique, intervenant à un moment où les deux pays, forts de plus de cinq décennies et demie de relations diplomatiques, aspirent à élever leur amitié traditionnelle vers un partenariat plus dynamique et tourné vers l’avenir.

En 2025, les deux nations ont célébré le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, marqué notamment par la visite d’État du président sri-lankais au Vietnam. Cette dynamique devrait être renforcée par la visite prochaine du haut dirigeant vietnamien, considérée comme une étape majeure pour consolider la confiance politique et porter le partenariat bilatéral à un niveau plus stratégique.

Sur le plan politique, la visite offrira l’opportunité de renforcer le dialogue de haut niveau et d’harmoniser les positions sur les questions régionales et internationales. Dans le domaine économique, elle devrait impulser une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux, aux investissements et à la coopération du secteur privé, notamment grâce à la participation d’une importante délégation d’entreprises vietnamiennes.

Évoquant l’évolution des relations bilatérales, l’ambassadeur a rappelé que le Sri Lanka avait établi des relations diplomatiques avec le Vietnam dès 1970, étant l’un des premiers pays à manifester son amitié envers le Vietnam. Depuis, les liens n’ont cessé de se consolider sur la base de la confiance, du respect mutuel et d’une coopération constante.

Les deux pays partagent par ailleurs des expériences historiques similaires et se soutiennent mutuellement sur les forums internationaux. Ces dernières années, les relations bilatérales ont connu un essor notable, marqué par des visites de haut niveau régulières et des accords couvrant des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, la science et la technologie, ainsi que la culture.

Les échanges entre les peuples constituent un pilier essentiel de cette relation. Au Sri Lanka, l’admiration pour le Président Hô Chi Minh demeure profonde, tandis que les échanges culturels et religieux contribuent à rapprocher davantage les sociétés des deux pays. La présence d’un temple vietnamien au Sri Lanka illustre également cette proximité singulière.

Sur le plan économique, plus de 30 entreprises sri-lankaises sont actuellement présentes au Vietnam. Si les échanges commerciaux progressent régulièrement, un potentiel important reste encore à exploiter. L’établissement de liaisons aériennes directes est notamment perçu comme un levier majeur pour stimuler le commerce, le tourisme et les investissements.

S’agissant des perspectives de coopération, l’ambassadeur a identifié plusieurs secteurs prioritaires pour réaliser une percée dans les échanges bilatéraux. Il a notamment mis en avant l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, à travers des partenariats dans les industries textiles, le caoutchouc, l’assemblage électronique et les industries légères.

La coopération agricole et la transformation agroalimentaire offrent également des perspectives prometteuses, en particulier dans la montée en gamme des produits et le transfert de technologies. Par ailleurs, le développement des infrastructures logistiques et maritimes est jugé essentiel, compte tenu de la position stratégique du Sri Lanka dans l’océan Indien et de l’orientation exportatrice de l’économie vietnamienne.

Le diplomate a également souligné le potentiel de coopération dans l’économie numérique et l’innovation, notamment dans les technologies de l’information, le commerce numérique, la fintech et les startups.

Enfin, le tourisme et la connectivité aérienne devraient jouer un rôle catalyseur, à condition de faciliter les procédures de visa et de mettre en place des vols directs entre les deux pays.

Abordant les liens culturels et religieux, l’ambassadeur a mis en exergue les affinités profondes entre les deux nations, notamment à travers le bouddhisme. Il a rappelé plusieurs initiatives symboliques, dont l’offrande en 2023 d’un jeune arbre issu du Jaya Sri Maha Bodhi à la pagode Bai Dinh, province de Ninh Binh (Nord), ou encore la présence du monastère Truc Lam à Kandy, devenu un centre d’échanges culturels et spirituels.

Le Sri Lanka promeut également l’initiative dite de « diplomatie de temple à temple », visant à renforcer les échanges entre moines, chercheurs et communautés religieuses, en particulier auprès des jeunes générations. Plusieurs moines vietnamiens poursuivent ainsi des études bouddhiques au Sri Lanka, témoignant de liens spirituels durables.

À l’avenir, l’ambassade du Sri Lanka au Vietnam entend intensifier la coopération dans les domaines du tourisme spirituel, de l’éducation et de la recherche, ainsi que dans l’archéologie et la préservation du patrimoine culturel.

Selon l’ambassadeur, l’objectif est de transformer ces liens culturels et spirituels en un socle dynamique de coopération, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à rapprocher davantage les deux peuples dans une perspective durable et tournée vers l’avenir. -VNA

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