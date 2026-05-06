Les médias indiens saluent la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam

New Delhi (VNA) – Dès le début de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, les médias indiens ont largement salué un événement jugé particulièrement significatif, alors que les deux pays célèbrent cette année le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global.



Selon les médias indiens, cette visite est effectuée à l’invitation du Premier ministre Narendra Modi, après le message de félicitations qu’il a adressé le 7 avril à To Lam à la suite de son élection, avec un large soutien de l’Assemblée nationale, au poste de président du Vietnam. Dans ce message, le chef du gouvernement indien a exprimé sa volonté d’approfondir le partenariat stratégique global » entre les deux pays.



Dans un communiqué, le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué que cette visite devrait insuffler « une nouvelle dynamique aux relations bilatérales solides » et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Il a souligné que l’Inde et le Vietnam entretiennent des « liens historiques et civilisationnels communs », consolidés et développés continuellement au fil des années sur la base d’une grande confiance politique et d’intérêts stratégiques convergents. La visite revêt une importance particulière dans le contexte du 10e anniversaire de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, établi lors de la visite au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi en 2016.



Au-delà de New Delhi, l’étape de Mumbai est également présentée par les médias indiens comme un moment fort sur le plan économique. Le dirigeant vietnamien devra notamment visiter la Bourse nationale de l’Inde, rencontrer les autorités de l’État du Maharashtra et participer à un forum d’entreprises destiné à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les milieux d’affaires des deux pays.



Plusieurs organes de presse indiens estiment que le Vietnam figure aujourd’hui parmi les partenaires les plus importants de l’Inde en Asie du Sud-Est, notamment dans le contexte où les deux pays partagent des intérêts stratégiques dans la région indo-pacifique. Les domaines de coopération prioritaires incluent la défense et la sécurité, le commerce, l’investissement, la transformation numérique, les hautes technologies, la connectivité des chaînes d’approvisionnement et la coopération maritime.



Les observateurs indiens notent également que cette visite intervient dans un contexte favorable, marqué par des bases solides permettant aux relations bilatérales d’entrer dans une nouvelle phase de développement. Au-delà de sa dimension politique et diplomatique, elle devrait favoriser l’élargissement d’une coopération concrète dans de nouveaux domaines, consolidant ainsi le rôle du Vietnam comme partenaire clé de l’Inde en Asie du Sud-Est et dans l’espace indo-pacifique. -VNA