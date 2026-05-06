Politique

Les Philippines attendent des contributions substantielles et significatives du Vietnam au développement de l'ASEAN

Avant la tournée du Premier ministre Le Minh Hung aux Philippines pour participer au 48e Sommet de l'ASEAN et de ses réunions connexes, prévus les 7 et 8 mai à Cebu, l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a accordé une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA
L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Sur l'invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr, président de l'ASEAN 2026, le Premier ministre Le Minh Hung dirigera une délégation de haut rang du Vietnam pour participer au 48e Sommet de l'ASEAN et de ses réunions connexes, prévus les 7 et 8 mai à Cebu, aux Philippines.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) avant la tournée, l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné que la présidence philippine s'articule autour du thème «Navigating Our Future, Together » (Naviguer ensemble notre avenir). Ce sommet déclinera cette thématique en trois priorités majeures : l'établissement de fondations pour la paix et la sécurité, la création de corridors de prospérité, et l'autonomisation des citoyens.

Les dirigeants devraient également adopter le « Protocole de Cebu » visant à amender la Charte de l'ASEAN. Ce jalon historique marquera la première réunion de onze chefs d'État ou chefs du gouvernement, officialisant la participation inaugurale du Timor-Leste en tant que membre à part entière de l'organisation.

L'ambassadeur a précisé que son pays soumettra à l'examen attentif des dirigeants la création d'un Centre maritime de l'ASEAN. Cette initiative repose sur la conviction que les régions maritimes autour des pays en Asie du Sud-Est doivent agir comme des ponts unissant les nations, et non comme des barrières. Par ailleurs, forte de son expertise historique, la présidence proposera une liste de contrôle relative aux directives régionales afin de garantir le rapatriement et la réintégration efficaces des travailleurs migrants.

Selon le diplomate, la diversité des États membres constitue la grande force de l'ASEAN, permettant un apprentissage mutuel pour surmonter les limites de chacun. En 2026, face aux conflits mondiaux impactant la croissance régionale préalablement débattus par les ministres des Affaires étrangères, ces enjeux cruciaux seront portés au plus haut niveau politique. Saluant la croissance économique constante et impressionnante du Vietnam, l'ambassadeur espère que le Premier ministre Le Minh Hung partagera ses perspectives stratégiques pour maintenir le développement régional malgré ces instabilités.

Sur le plan du droit international, où l'ASEAN promeut activement le multilatéralisme, le respect de l’État de droit et le renforcement du droit international, les contributions du dirigeant vietnamien sont vivement attendues concernant les mutations politiques actuelles, y compris les problématiques extérieures à la région. Grâce à ce partage d'expériences, des délibérations fructueuses aboutiront dans des domaines tels que le commerce, portées par les contributions substantielles et significatives du Vietnam.

Interrogé sur la solidarité communautaire dans un monde incertain, l’ambassadeur Fernandez III a réaffirmé le principe absolu de la « centralité de l'ASEAN ». Face à la multiplicité des mécanismes régionaux, les politiques du bloc doivent conserver leur rôle central. Ce principe, associé à la règle de non-ingérence et à la richesse des expériences nationales, favorise l'élaboration de politiques inclusives qui renforcent la cohésion régionale.

L'évolution de l'organisation continue de s'appuyer sur trois piliers : les communautés politique-sécuritaire, économique et socioculturelle. L'action des Philippines s'inscrit dans une stricte continuité, héritant des acquis de la présidence malaisienne de l'année précédente pour préparer la future présidence singapourienne de 2027.

L'ASEAN maintient ainsi son rôle vital de garant de la paix, de la sécurité et de moteur de croissance, tout en forgeant une véritable conscience citoyenne commune. Le diplomate a conclu en exprimant sa conviction qu'avec l'engagement actif du Vietnam face aux défis commerciaux et économiques actuels, les pays membres continueront d'apprendre et de coopérer. Cela permettra à l'ASEAN de préserver sa position importante dans l'architecture politique régionale et mondiale en pleine mutation.- VNA

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